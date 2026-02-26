Abogado de la familia de Lizeth Marzano no descarta solicitud de prisión preventiva contra Adrián Villar

El letrado dijo que solicitara presión preventiva contra el hijo de la pareja de la periodista Marisel Linares. Foto: Composición LR / Mabel Alva, La República

El letrado dijo que solicitara presión preventiva contra el hijo de la pareja de la periodista Marisel Linares. Foto: Composición LR / Mabel Alva, La República

Francesca Montenegro, quien estuvo junto a Adrián Villar la noche trágica en la que perdió la vida Lizeth Marzano, llegó el miércoles a la sede policial de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito en La Victoria. Junto a sus padres, concurrió cerca de las 9:00 a.m. para poder ser identificados, después de que horas atrás se difundieran las imágenes del encuentro entre la influencer, Adrián Villar, Rubén Villar y la periodista Marisel Linares, tan solo 3 horas después de haber atropellado y dejado sin auxilio a la destacada deportista.

En sus declaraciones, al terminar su visita en la sede policial, Francesca sostuvo que al enterarse del hecho exigió a su entonces enamorado que se entregue a la justicia. Así mismo, descartó vínculo actual con Adrián Villar.

“Yo comparto una solidaridad con la familia Marzano Noguera … Desde el primer momento que me entero, lo primero que exigí fue que se entregue y que esté claro con la justicia”, declaró Francesca.

El padre de Francesca resaltó que su familia dio recomendaciones a la familia de Adrián. Se sabe que ambos declararán de manera formal el sábado por la mañana.

“No mantenemos ningún vínculo … Descartamos que mi hija haya estado en el vehículo”, afirmó su padre, Juan Montenegro.

Abogado no descarta solicitar prisión preventiva

Las imágenes de las cámaras de seguridad del distrito de San Isidro también revelaron la presencia de dos policías de la comisaría de Orrantia, quienes llegaron horas después del accidente al edificio donde se encontraba Villar. Ello da pie a que la defensa de la familia Marzano evalúe la solicitud de una investigación independiente por el presunto delito de corrupción de funcionarios, ya que ninguno de ellos detuvo en flagrancia al conductor.

Ambos oficiales declararán este miércoles ante la división policial de tránsito cuáles eran los motivos de su visita y la permanencia de uno de ellos cerca de 8 minutos en el lugar.

“La visualización de videos va a ser primordial, podemos solicitar que el otro requerimiento, que es la prisión preventiva, siempre y cuando se reúnan todos los elementos correspondientes”, precisó Carlos Grados.

El día jueves a las 11:00 p.m. se llevará a cabo la reconstrucción de los hechos en la cuadra 8 de la Av. Camino Real; más temprano se dispondrá de la visualización de cerca de 30 videos que podrán esclarecer los hechos, antes, durante y después del fatídico accidente.