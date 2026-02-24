HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Adrián Villar con impedimento de salida por 9 meses | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

Congresista Diana Gonzáles habría infringido la neutralidad electoral durante una entrevista, alerta JEE

De acuerdo con un informe del JEE Lima Centro 1, durante una entrevista, la congresista portaba una indumentaria con el logo de su partido, su nombre y candidatura.

Diana Gonzalés habría infringido la neutralidad electoral. Foto: Composición/LR
Diana Gonzalés habría infringido la neutralidad electoral. Foto: Composición/LR

La congresista de Avanza País, Diana Gonzales, habría infringido la neutralidad electoral durante una entrevista el pasado 13 de febrero, según reportó el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 a través de un informe de fiscalización.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con el documento, la parlamentaria se presentó a una entrevista con una indumentaria que tenía el símbolo del partido, el nombre de la candidata a diputada y el número por el cual postula.

TE RECOMENDAMOS

GABINETE DE SOTO JURA HOY Y TODO SOBRE DEBATE 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Asimismo, el JEE detalló que mientras Gonzales conversaba con el periodista, la legisladora hizo mención de sus actividades propias de la función pública como congresista. Además, precisa el ente electoral, la parlamentaria "realiza proselitismo político a través de la vestimenta que utilizaba ese día.

PUEDES VER: Nuevo gabinete EN VIVO: José Balcázar juramentará HOY a Hernando de Soto y 18 ministros

lr.pe
Detalle del informe del JEE

Detalle del informe del JEE

Para el órgano electoral, estas acciones "se encontrarían orientadas a favorecer" la candidatura de la congresista y de Avanza País de cara a las Elecciones Generales 2026.

"Del análisis efectuado en los párrafos anteriores, la conducta de la congresista Diana Gonzales invoca aspectos vinculados al desempeño del cargo público que ostenta actualmente", se lee en el informe.

Luego el JEE agrega: "Además de portar indumentaria con elementos proselitistas vinculados a su candidatura como diputada por Lima Metropolitana y al símbolo de su organización política, lo cual constituye una actividad de propaganda electoral destinada a favorecer su postulación electoral".

PUEDES VER: Hernando de Soto ratifica que tomará juramento como primer ministro: ceremonia será hoy a las 6 de la tarde

lr.pe
Conclusiones del JEE Lima Centro 1

Conclusiones del JEE Lima Centro 1

Por tales motivos, el informe de fiscalización se elevó al Pleno del JEE Lima Centro 1 para que proceda conforme a sus atribuciones y a la normativa vigente.

Notas relacionadas
Dos congresistas de Arequipa acusan a Pedro Castillo de querer cerrar el Congreso

Dos congresistas de Arequipa acusan a Pedro Castillo de querer cerrar el Congreso

LEER MÁS
Diana Gonzales: la voleibolista que incursionó en la política y hoy es congresista por Avanza País

Diana Gonzales: la voleibolista que incursionó en la política y hoy es congresista por Avanza País

LEER MÁS
Diana Gonzáles sobre el Mundial de Tailandia 2009: “Llegamos con dos camisetas y dos shorts”

Diana Gonzáles sobre el Mundial de Tailandia 2009: “Llegamos con dos camisetas y dos shorts”

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nuevo gabinete EN VIVO: José Balcázar juramentará HOY a Hernando de Soto y 18 ministros

Nuevo gabinete EN VIVO: José Balcázar juramentará HOY a Hernando de Soto y 18 ministros

LEER MÁS
Hernando de Soto EN VIVO: presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete HOY martes

Hernando de Soto EN VIVO: presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete HOY martes

LEER MÁS
Hernando de Soto ratifica que tomará juramento como primer ministro: ceremonia será hoy a las 6 de la tarde

Hernando de Soto ratifica que tomará juramento como primer ministro: ceremonia será hoy a las 6 de la tarde

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Retiro AFP: Presentan tercer proyecto de ley para concretar el noveno desembolso

Congresista Diana Gonzáles habría infringido la neutralidad electoral durante una entrevista, alerta JEE

¿Se retrasa el inicio de clases? Colegios privados evalúan medida por condiciones climáticas

Política

Hernando de Soto: perfil y experiencia del próximo primer ministro

Nuevo gabinete EN VIVO: José Balcázar juramentará HOY a Hernando de Soto y 18 ministros

Hernando de Soto EN VIVO: presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete HOY martes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congresista Diana Gonzáles habría infringido la neutralidad electoral durante una entrevista, alerta JEE

Hernando de Soto: perfil y experiencia del próximo primer ministro

Nuevo gabinete EN VIVO: José Balcázar juramentará HOY a Hernando de Soto y 18 ministros

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025