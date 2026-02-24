Congresista Diana Gonzáles habría infringido la neutralidad electoral durante una entrevista, alerta JEE

La congresista de Avanza País, Diana Gonzales, habría infringido la neutralidad electoral durante una entrevista el pasado 13 de febrero, según reportó el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 a través de un informe de fiscalización.

De acuerdo con el documento, la parlamentaria se presentó a una entrevista con una indumentaria que tenía el símbolo del partido, el nombre de la candidata a diputada y el número por el cual postula.

Asimismo, el JEE detalló que mientras Gonzales conversaba con el periodista, la legisladora hizo mención de sus actividades propias de la función pública como congresista. Además, precisa el ente electoral, la parlamentaria "realiza proselitismo político a través de la vestimenta que utilizaba ese día.

Detalle del informe del JEE

Para el órgano electoral, estas acciones "se encontrarían orientadas a favorecer" la candidatura de la congresista y de Avanza País de cara a las Elecciones Generales 2026.

"Del análisis efectuado en los párrafos anteriores, la conducta de la congresista Diana Gonzales invoca aspectos vinculados al desempeño del cargo público que ostenta actualmente", se lee en el informe.

Luego el JEE agrega: "Además de portar indumentaria con elementos proselitistas vinculados a su candidatura como diputada por Lima Metropolitana y al símbolo de su organización política, lo cual constituye una actividad de propaganda electoral destinada a favorecer su postulación electoral".

Conclusiones del JEE Lima Centro 1

Por tales motivos, el informe de fiscalización se elevó al Pleno del JEE Lima Centro 1 para que proceda conforme a sus atribuciones y a la normativa vigente.