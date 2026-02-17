HOYSuscripcion LR Focus

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 17 de febrero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

La Kábala anuncia su sorteo este martes 17 de febrero, con un pozo histórico acumulado de más de 6 millones de soles. Los números ganadores se revelarán en las próximas horas.

Resultados de la Kábala hoy martes 17 de febrero. | Foto: Kábala
Este martes 17 de febrero, la Kábala vuelve con un nuevo sorteo y un Pozo Buenazo histórico de más de S/300.000. Los boletos se pueden comprar en puntos autorizados, centros comerciales del país o por internet. La transmisión será en vivo desde las 10.00 p. m. en el Facebook de La Tinka, donde se revelarán los números ganadores. En esta nota se actualizarán los resultados, la jugada más resaltante y la información clave del juego.

