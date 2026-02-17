Sorteo de la Kábala en vivo hoy 17 de febrero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
La Kábala anuncia su sorteo este martes 17 de febrero, con un pozo histórico acumulado de más de 6 millones de soles. Los números ganadores se revelarán en las próximas horas.
- No habrá paro de transportistas este martes 17 de febrero: esto anunciaron los gremios en reunión
- Municipalidad de Miraflores clausura Plaza Vea, Bembos y al menos 13 locales más del grupo Intercorp
Este martes 17 de febrero, la Kábala vuelve con un nuevo sorteo y un Pozo Buenazo histórico de más de S/300.000. Los boletos se pueden comprar en puntos autorizados, centros comerciales del país o por internet. La transmisión será en vivo desde las 10.00 p. m. en el Facebook de La Tinka, donde se revelarán los números ganadores. En esta nota se actualizarán los resultados, la jugada más resaltante y la información clave del juego.