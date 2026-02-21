Kábala hoy sábado 21 de febrero, en vivo: jugada ganadora, premios Chau Chamba y pozo Buenazo
Cada martes, jueves y sábado se realiza el sorteo de La Kábala, organizado por Intralot, con el Pozo Buenazo en juego. En la actualidad, el monto acumulado supera los S/450,000.
Este sábado 21 de febrero se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la lotería de Intralot. En esta edición, el Pozo Buenazo llega a S/461.365, una cifra que concentra la atención de jugadores en todo el país. En las próximas horas se publicarán los resultados oficiales, con la jugada ganadora y las combinaciones del sorteo.
¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'?
El costo del sorteo 'Chau Chamba es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2.
