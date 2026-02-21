HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Kábala hoy sábado 21 de febrero, en vivo: jugada ganadora, premios Chau Chamba y pozo Buenazo

Cada martes, jueves y sábado se realiza el sorteo de La Kábala, organizado por Intralot, con el Pozo Buenazo en juego. En la actualidad, el monto acumulado supera los S/450,000.

Conoce quién será el afortunado ganador de La Kábala.
Conoce quién será el afortunado ganador de La Kábala. | Foto: Intralot

Este sábado 21 de febrero se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la lotería de Intralot. En esta edición, el Pozo Buenazo llega a S/461.365, una cifra que concentra la atención de jugadores en todo el país. En las próximas horas se publicarán los resultados oficiales, con la jugada ganadora y las combinaciones del sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'?

El costo del sorteo 'Chau Chamba es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2.

TE RECOMENDAMOS

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Notas relacionadas
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 19 de febrero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 19 de febrero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 17 de febrero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 17 de febrero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 14 de febrero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 14 de febrero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rescatista y el perrito que intentaba salvar son arrastrados por fuerte caudal de río Rímac

Rescatista y el perrito que intentaba salvar son arrastrados por fuerte caudal de río Rímac

LEER MÁS
Lluvias inundan Arequipa, Ica, Lambayeque y más regiones EN VIVO: más de 500 distritos en riesgo

Lluvias inundan Arequipa, Ica, Lambayeque y más regiones EN VIVO: más de 500 distritos en riesgo

LEER MÁS
Las tres mejores universidades del Perú, según World University Rankings 2026: el primer lugar obtuvo 60 puntos en calidad de investigación

Las tres mejores universidades del Perú, según World University Rankings 2026: el primer lugar obtuvo 60 puntos en calidad de investigación

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 21 de febrero, según Jhan Sandoval

Kábala hoy sábado 21 de febrero, en vivo: jugada ganadora, premios Chau Chamba y pozo Buenazo

Lluvias en el país dejan primeras víctimas con El Niño cada vez más cerca

Sociedad

Lluvias en el país dejan primeras víctimas con El Niño cada vez más cerca

Libera carril de vía expresa Línea Amarilla hacia Lima tras postergarse rescate en río Rímac

Nuevas fechas para aplicar a una vacante escolar en la Matrícula Digital 2026: ¿cómo postular?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

José María Balcázar no evaluará pedido de indulto presidencial de Pedro Castillo

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025