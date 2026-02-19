Sorteo de la Kábala en vivo hoy 19 de febrero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Conoce cuáles son los números ganadores de La Kábala. | Foto: composición LR/ La Tinka

Este jueves 19 de febrero se desarrolla un nuevo sorteo de La Kábala, que pone en juego un Pozo Buenazo de S/412,615. Los boletos están disponibles en puntos autorizados, centros comerciales a nivel nacional y en la modalidad digital.

La transmisión en vivo se realiza desde las 10.00 p. m. por el Facebook de La Tinka, plataforma donde se publican los números ganadores. En esta nota se actualizan los resultados, la jugada más destacada y la información esencial del sorteo.

