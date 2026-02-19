HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 19 de febrero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Cada martes, jueves y sábado se realiza el sorteo de La Kábala, organizado por Intralot, con el Pozo Buenazo en juego. En la actualidad, el monto acumulado supera los S/400,000.

Conoce cuáles son los números ganadores de La Kábala.
Conoce cuáles son los números ganadores de La Kábala. | Foto: composición LR/ La Tinka

Este jueves 19 de febrero se desarrolla un nuevo sorteo de La Kábala, que pone en juego un Pozo Buenazo de S/412,615. Los boletos están disponibles en puntos autorizados, centros comerciales a nivel nacional y en la modalidad digital.

La transmisión en vivo se realiza desde las 10.00 p. m. por el Facebook de La Tinka, plataforma donde se publican los números ganadores. En esta nota se actualizan los resultados, la jugada más destacada y la información esencial del sorteo.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

