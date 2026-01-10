HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Tumbes: encuentran cadáver de pescador en orilla de Puerto Pizarro

La víctima fue identificada como Juan Solís Beltrán, y las autoridades investigan las causas del deceso.

La victima fue identificada como Juan Solís Beltrán. Foto: Composición LR / Noticias Tumbes
La victima fue identificada como Juan Solís Beltrán. Foto: Composición LR / Noticias Tumbes

¡Macabro hallazgo! La tranquilidad de la zona pesquera de Puerto Pizarro se vio interrumpida la mañana del viernes 9 de enero, luego de que pobladores y pescadores de la zona encontraran el cadáver de un pescador en la orilla del balneario Puerto Pizarro, en Tumbes.

Según información policial, la víctima fue identificada como Juan Solís Beltrán, un reconocido pescador artesanal que había llegado de Chimbote hace más de 40 años. Fue encontrada sin signos vitales al costado de las embarcaciones del balneario.

Tras lo ocurrido, integrantes del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y trasladar el cadáver a la morgue para las investigaciones forenses.

PUEDES VER: Transportistas anuncian paro para el 15 de enero tras aumento de extorsiones y asesinatos en Lima y Callao

lr.pe

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se trata de un accidente, un hecho fortuito o si podría estar relacionado con alguna situación delictiva. Se espera que los resultados de la autopsia y las investigaciones permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este lamentable suceso.

Finalmente, la comunidad pesquera y los vecinos de la zona expresaron su consternación por el incidente y exigieron a las autoridades correspondientes una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos relacionados con la muerte de Solís Beltrán.

