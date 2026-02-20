Trujillo: detienen a presunto sicario de Los Pulpos vinculado a cinco homicidios

Capturado fue presentado en la sede de la Divincri Trujillo. Foto: Yolanda Goicochea - La República.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Franco Moreno Panta, confirmó la captura de quien sería el principal sicario de la organización criminal Los Pulpos. Se trata de Criollo Molina Luis Ángel (21), alias ‘Ángel’, sindicado como el brazo armado de la red y señalado de haber ejecutado al menos cinco homicidios por encargo desde el 2023 al 2026.

“La ciudad de Trujillo venía registrando más de cinco homicidios en la modalidad de sicariato. La unidad de homicidios ha ido recogiendo información para identificar al autor”, declaró el alto mando.

Participación en asesinatos

Según detalló la autoridad policial, el detenido habría participado en los asesinatos del exsuboficial Hugo Felipe Alemán Morán (38), quien fue acribillado dentro de su vehículo, hecho ocurrido en la cuadra seis de la avenida Víctor Larco en diciembre del año 2024.

Asimismo, en enero del 2024, sería el autor de la muerte del promotor de eventos José Mendoza, conocido como ‘Pichano’ en el distrito de Florencia de Mora. También estaría implicado en la muerte de Freicer Gallarday Mendoza en abril del 2025, presunto integrante de Los Pulpos a quien habría ultimado por presunto ajuste de cuentas en su vehículo en la calle Camilo Sainz, en Alto Mochica. Y, en noviembre del 2025, de Jair Anderson Méndez Vázquez, quien era el agente de seguridad del influencer Winner, quien era el blanco de este sujeto.

Moreno Panta reveló que el sujeto de solo 21 años confesó haber participado en 5 asesinatos. “Es confeso en los cinco asesinatos por encargo de Los Pulpos. Él mismo ha referido que todas las órdenes eran dadas por Jhonsson Smith Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, cabecilla de organización”, afirmó.

Asimismo, habría confesado que asesinó al policía por 1500 soles.

Capturado antes de atentar contra negocio

La captura se produjo cuando el sospechoso era vigilado por realizar presuntos actos de reglaje. “Fue divisado cuando estaba haciendo actos de planificación. Las unidades de prevención comunicaron a investigación y se logró cercarlo”, explicó el general.

En su poder se hallaron municiones, dinamita y prendas que según la Policía lo vinculan directamente con los crímenes. “Las evidencias son palpables e innegables. Al verse descubierto, no le quedó otra cosa más que confesar”, sostuvo.

El jefe policial reveló que el móvil de los crímenes estaría ligado a extorsiones y venganzas. “Jhonsson contrataba a esta persona para sembrar el terror contra quienes no cumplían con sus propósitos de captar dinero ilícito. En el caso del policía, lo asesina por venganza”, precisó.

Añadió que el detenido operaba sin vínculo familiar con el líder de esta organización criminal, pero fue captado en zonas vulnerables como La Esperanza y Alto Trujillo. “Este delincuente es altamente peligroso. Estamos seguros de que ha participado en otros sicariatos que no ha querido confesar”, advirtió.

Más de 20 capturados en estos dos meses

Moreno Panta informó que, hasta la fecha, han sido capturadas más de 23 personas vinculadas a esta organización criminal Los Pulpos, entre sicarios y sujetos dedicados a detonar explosivos. “Trabajamos sobre hechos, no sobre dichos”, remarcó.

Agregó el jefe policial Moreno, que se encuentran detrás de los pasos de Andy Quispe Cruz, quien sería primo de Jhonsson Cruz y se estaría encargando de reclutar a menores para ejecutar ataques. Las investigaciones continúan para identificar a otros presuntos integrantes, entre ellos sujetos conocidos como ‘Óscar’ y ‘Orlando’.