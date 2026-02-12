Alias 'JJ' fue detenido por la Policía tras ser expulsado de Chile | La República | Yolanda Goicochea

Rechaza su participación en red delincuencial. Bertha Rojas, madre de Jhon Esnaider Nureña Rojas, alias 'JJ', negó que su hijo de 19 años forme parte de la organización criminal Los Pulpos, tal como lo sindica la Policía Nacional del Perú (PNP) y motivo por el cual fue detenido recientemente.

Según su progenitora, el joven viajó a Chile, país donde fue intervenido, para estudiar y no para escapar de la justicia. "Yo tengo pruebas que mi hijo nunca se ha ido huyendo, como dice la Policía. Mi hijo se ha ido a estudiar, tengo el certificado de matrícula de Chile", señaló en declaraciones para RPP Noticias.

Denuncia que "sembraron" a su hijo

La madre de familia también rechazó la acusación policial de que alias 'JJ' sería el brazo armado de Los Pulpos y de que tendría contacto directo con Jhonsson Smit Cruz Torres, cabecilla de esta red criminal.

“Yo sí estoy indignada, porque a mi hijo le han ‘sembrado’ muchas cosas. Él no ha participado de 'Los Pulpos', no es partícipe de 'Los Pulpos'. Mi hijo no tiene nada que ver con esos muchachos. Acá, a todo muchacho que chapan dice que es de 'Los Pulpos'. Yo no sé qué cosa tienen con ellos", indicó.

Recluido en penal de Trujillo

Tras ser intervenido al intentar ingresar a Chile el 5 de febrero, Nureña Rojas fue trasladado devuelta al Perú y detenido por la PNP. Luego, el Poder Judicial de La Libertad dictó nueve meses de prisión preventiva en su contra, por lo que fue recluido en el Establecimiento Penitenciario de Trujillo.

Las autoridades sindican a 'JJ' de estar detrás de los mensajes extorsivos que recibió el empresario de la discoteca Tabaco Minero y de la cadena de licorerías Tabaco y Ron, locales que posteriormente fueron atacados con explosivos. Asimismo, lo investigan por su presunta participación en llamadas de alertas faltas a la Policía con la finalidad desviar la atención de los patrulleros ante hechos criminales.

