Alerta de explosivo en la Línea 1 del Metro obliga a suspender servicio
Sociedad

Alerta en la Línea 1 del Metro de Lima: presunto artefacto explosivo obligó a suspender temporalmente el servicio

Autoridades informaron sobre el restablecimiento total tras el hallazgo en la Estación Pumacahua, mientras unidades policiales inspeccionan el objeto sospechoso.

Artefacto explosivo en Tren de Lima.
Artefacto explosivo en Tren de Lima.

Hacia las 11:30 de este domingo 15 de febrero, se reportó el hallazgo de un presunto explosivo en las inmediaciones de la estación Pumacahua de la Línea 1 del Metro de Lima, ubicada en la avenida Separadora Industrial, frente al Mercado Sectorial en Villa El Salvador.

Usuarios indicaron que el tren eléctrico permaneció detenido más de 20 minutos mientras se restringía el servicio y se esperaba la llegada de personal especializado para verificar la situación.

El tren eléctrico informó sobre la suspensión parcial. Foto: Facebook.

El tren eléctrico informó sobre la suspensión parcial.

Tren eléctrico vuelve a operar con normalidad

Hacia el mediodía, la entidad de transporte comunicó que el servicio se restableció de manera total. En el pronunciamiento, se dirigieron a los pasajeros y lamentaron cualquier incomodidad causada. Sin embargo, no precisaron si el artefacto fue retirado.

La Línea 1 del Metro confirmó el restablecimiento total del servicio. Foto: Facebook.

La Línea 1 del Metro confirmó el restablecimiento total del servicio.

Alerta en la Línea 1 del Metro de Lima: presunto artefacto explosivo obligó a suspender temporalmente el servicio

