Jorge Nieto Montesinos

Jorge Nieto es el fundador y actual presidente del Partido del Buen Gobierno (PBG), el cual formalizó su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 2 de agosto de 2024. El sociólogo y exministro ha formalizado su participación en el proceso electoral de 2026 como candidato a la presidencia de la República. Su lista incluye a Susana Matute Charún y Carlos Caballero León en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente. El candidato no presenta sentencias de ninguna índole.

De acuerdo a su hoja de vida, Nieto estudió Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con una maestría con mención en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y estudios de doctorado en el Centro de Estudios Sociológicos de el Colegio de México.

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En el ámbito internacional, se desempeñó como consultor para la UNESCO, donde ocupó la dirección de la Unidad Mundial de Gobernabilidad. Ha desarrollado labores de análisis político y asesoría técnica en diversos países de América Latina.

Durante el periodo gubernamental 2016-2018, de Pedro Pablo Kuczynski, el candidato ocupó dos carteras ministeriales: ministro de Cultura y de Defensa, en este último cargo, durante su gestión, coordinó la participación de las Fuerzas Armadas en las acciones de respuesta ante el fenómeno del Niño Costero de 2017. Su salida del gabinete ministerial se produjo en enero de 2018, tras presentar su renuncia irrevocable a raíz del indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori.

En su plan de gobierno se muestra como un partido que busca “transformar el Perú hacia un modelo de desarrollo equitativo, sostenible, territorialmente equilibrado y libre de corrupción”. Asimismo, busca reemplazar “el enfoque extractivista por un nuevo pacto social centrado en las personas y la naturaleza” y propone medidas enfocadas en la reforma del sistema judicial, la implementación de la muerte civil para sentenciados por corrupción, la creación de un fondo soberano de riqueza para inversión estratégica a largo plazo y la reestructuración de la seguridad ciudadana para enfrentar la violencia y el crimen organizado.

Propone digitalización total del Estado y derogación de leyes procrimen

Jorge Nieto Montesinos propone que todas las entidades del Estado (ministerios, municipios, registros públicos) compartan una base de datos única para que el ciudadano no tenga que entregar el mismo documento dos veces. De acuerdo al candidato al digitalizar los procesos de licitación y compras estatales, se busca reducir la corrupción y la manipulación de expedientes físicos.

El candidato presidencial ha incluido en su plataforma electoral la propuesta de derogar el paquete de normas aprobado por el Congreso de la República calificadas como leyes pro crimen (Ley 32108). Según el exministro, estas disposiciones legales representan un obstáculo para la persecución penal del investigado y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Cuestionado por llevar a Jimena Guevara como candidata a la Cámara de Diputados

En medio de su campaña política, fue criticado por el electorado por mantener en sus filas a Jimena Guevara, candidata a la cámara de Diputados, quien se desempeñó como funcionaria dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) durante la gestión de la presidenta Dina Boluarte y es considerada como operadora política.

Ante las críticas, el líder del partido precisó que las labores de Guevara en la PCM correspondían a un rango técnico y de coordinación, específicamente en el enlace entre el Ejecutivo y el Congreso para mesas de trabajo, y no a un nivel de toma de decisiones políticas. Sin embargo, a pesar de las aclaraciones sobre el perfil técnico de la candidata, Nieto Montesinos le solicitó que “diera un paso al costado”, razón por la que Guevara optó por no continuar con su campaña para evitar que las críticas afectaran la cohesión de la plataforma electoral del partido. Aunque eso no significa que abandonara su candidatura; ya que, no existe una renuncia formal ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Cuestionado por tener candidatos con sentencias

Informes de fiscalización electoral identificaron que el Partido del Buen Gobierno figura entre las agrupaciones con candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado que registran sentencias judiciales en sus hojas de vida. Son cinco los candidatos que presentaron delitos: Erick Villanueva (usurpación), Jorge Gavidia (estafa dentro de una sociedad privada), Arévalo Beltrán (asalto y robo), Hugo Quispe (malversación de fondos), Juan García (estafa y contra la fe pública).

Jorge Nieto se pronunció sobre los cuestionamientos a sus candidatos, y reconoció las sentencias existentes pero detallando su naturaleza y estado legal. Respecto a Hugo Quispe, explicó que su condena se debió al uso de recursos estatales para el pago de planillas CAS. Sobre Arévalo Beltrán, precisó que la denuncia se originó en su juventud tras adquirir una bicicleta que resultó ser robada. Además, enfatizó que los candidatos se encuentran legalmente rehabilitados.

Vladimir Cerrón Rojas

Vladimir Roy Cerrón Rojas, médico neurocirujano y exgobernador regional de Junín, ha formalizado su candidatura a la presidencia de la República y al senado para las elecciones generales de 2026 bajo la organización política Perú Libre, de la cual es fundador. Su plancha presidencial incluye a Flavio Cruz Mamani y Bertha Rojas López en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

De acuerdo a su hoja de vida, Cerrón Rojas realizó sus estudios de medicina en Cuba, en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de Camagüey, donde obtuvo el título de Doctor en Medicina (1997) y la especialidad en Neurocirugía (2002).

En el Perú, obtuvo los grados de Magíster en Neurociencias (2009) y Doctor en Medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en el 2010.

En 2019 fue condenado por el delito de negociación incompatible (Caso de saneamiento en La Oroya). En marzo de 2025, la Corte Suprema revocó una condena de 3 años y 6 meses relacionada con el caso Aeródromo Wanka, lo que permitió a su defensa argumentar la vigencia de sus derechos políticos para postular a la presidencia.

En su plan de gobierno, se presenta como un partido “por la revancha” que busca crear una nueva constitución para “desmontar el marco legal de la Constitución de 1993”. Asimismo, propone reconocer constitucionalmente al Perú como un Estado plurinacional reconocido en la Nueva Constitución.

Propone implementar un sistema universal de pensiones garantizado por el Estado

Según su plan de de trabajo, planea que el Estado asegure los ingresos suficiente en la vejez que “elimine la exclusión provisional y forme parte de un sistema integral de protección social basado en derechos”. Así sostiene que para el 2030, de ser elegido, los adultos mayores cuenten con una pensión o ingreso básico garantizado.

Cuestionado por participar en presunta red de tráfico de licencias

Vladimir Cerrón Rojas está bajo sospecha de la Fiscalía de Lavado de Activos y continúa bajo la sombra de uno del caso de corrupción: Los Dinámicos del Centro. La tesis fiscal sostiene que lideró una organización criminal enquistada en la Dirección Regional de Transportes de Junín dedicada al tráfico ilícito de licencias de conducir. Según el Ministerio Público, los fondos recaudados por esta "mafia de los brevetes" habrían servido para financiar las campañas políticas de Perú Libre.

Vladimir Cerrón está prófugo de la Justicia

El líder oficialista cumple ya más de 890 días en la clandestinidad desde su fuga en octubre de 2023 debido a un mandato de prisión preventiva de 36 meses. El pasado 11 de marzo, el pleno del tribunal dejó al voto un recurso de hábeas corpus que busca dejar sin efecto la orden de prisión preventiva vigente por el caso de lavado de activos y organización criminal Los Dinámicos del Centro. Si el TC falla a su favor en los próximos días, Vladimir Cerrón podría caminar libremente por las calles de Lima y participar en los mítines de cierre de campaña.

Mario Enrique Vizcarra Cornejo

Mario Enrique Vizcarra Cornejo, ingeniero y empresario, es el candidato a la presidencia de la República y al Senado por el partido Perú Primero para las elecciones generales de 2026. Su postulación se consolidó tras la inhabilitación política de su hermano, el expresidente Martín Vizcarra, quien lidera la organización.

Vizcarra Cornejo asumió la candidatura presidencial de Perú Primero en diciembre de 2025. Su plancha electoral está integrada por Carlos Hernán Illanes Calderón (exjefe de la DINI) en la primera vicepresidencia y Judith Carla Mendoza Díaz en la segunda vicepresidencia.

Según su hoja de vida, nació en Moquegua el 12 de julio de 1954, es ingeniero de profesión con estudios realizados en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en 1978 y una especialización en Administración Gerencial por la Universidad ESAN (2003).

Lucha contra la corrupción

En su plan de gobierno se presenta como un partido que propone la construcción de penales de máxima seguridad en zonas remotas de la selva (menciona Bagua, Caballo Cocha y Purús) para aislar a cabecillas de alta peligrosidad. Además, plantea una reforma integral de la Policía Nacional del Perú y la implementación de 5.000 policías especializados en lucha contra el crimen organizado, cibercrimen, minería legal y extorsión.

Sentenciado por delito de peculado

Mario Vizcarra señaló que tuvo una sentencia imputada por la Sala Mixta de Moquegua, vinculada a una sentencia pasada por el delito de peculado, relacionada con su gestión en el CTAR Moquegua. El Jurado Electoral Especial (JEE) declaró improcedente su candidatura debido a los cuestionamientos; sin embargo, el 16 de enero de 2026, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró fundada su apelación, permitiéndole continuar en carrera electoral bajo el argumento del derecho a la participación política de ciudadanos rehabilitados.

Propuso que indultaría a su hermano el exmandatario Martín Vizcarra, Castillo, Toledo y Humala

En declaraciones brindadas entre fines de 2025 e inicios de 2026, sugirió que, en un eventual gobierno suyo, evaluaría el indulto para los exmandatarios Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Castillo y su hermano Martín Vizcarra (quien fue sentenciado a 14 años en noviembre de 2025).

Álvaro Paz de la Barra

Álvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigeiro, es un abogado y exalcalde que postula como candidato a la presidencia de la República y a la Cámara de Diputados por el partido Fe en el Perú para las elecciones generales de 2026. Su plancha presidencial está conformada por Yessika Roxana Aliaga Narváez y Shellah Belén Palacios Rodríguez en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

En su hoja de vida indicó que obtuvo el grado de bachiller en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres (2007) y cuenta con una maestría en Gestión Pública y Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2023). El candidato no registra sentencias de ninguna índole.

El candidato define su propuesta como "antisistema propositiva", centrada en una reforma estructural del Estado y el uso de estados de excepción focalizados. En el sector privado, es socio fundador de la firma Paz de la Barra Abogados y ha ocupado cargos gerenciales en diversas empresas.

En su plan de gobierno el partido Fe en el Perú, busca combatir la corrupción y la criminalidad, con la aplicación de un estado de excepción por 90 días, la cadena perpetua para corruptos, cambios en la ley de flagrancia y una crítica directa al debido proceso en determinados casos.

Propone cadena perpetua a criminales

Álvaro Paz propone un sistema de flagrancia ampliado donde los delincuentes y corruptos tengan plazos de apenas 72 horas para ser procesados. Asimismo, ha planteado que, en casos de corrupción y crimen organizado, haya cadena perpetua para corruptos, se aplique una "presunción de culpabilidad" para acelerar las condenas, obligando al acusado a demostrar la licitud de sus actos.

Propuso que extranjeros no trabajen en el servicio de delivery

Durante su gestión como alcalde de la municipalidad de La Molina, en el 2022, propuso una medida que buscara restringir que la comunidad migrante no pudiera trabajar en aplicativos de delivery y transporte (taxi y mototaxis). En defensa a su propuesta argumentó que: “a nivel del derecho constitucional existe esta figura de la discriminación positiva”.

Hallaron irregularidades en contrataciones cuando fue alcalde de La Molina

En el 2019, durante la gestión de Paz de la Barra en la municipalidad de La Molina, la Contraloría encontró irregularidades en la contratación de una empresa que concrete la creación de la ciclovía en la avenida Alameda del Corregidor en La Molina. Según las investigaciones, se otorgó buena pro a empresas que ofertaron el precio más alto, por lo que se pagó de forma innecesaria más de S/145.000, lo que perjudicó a la municipalidad.

Helbert Caller Gutierrez

Herbert Caller Gutiérrez, oficial de la Marina de Guerra en situación de retiro, abogado e ingeniero, es el candidato a la presidencia de la República y al Senado por el Partido Patriótico del Perú (PPP) para las elecciones generales de 2026. Su postulación encabeza la fórmula presidencial de la organización que él mismo fundó en 2017.

Según su hoja de vida, es graduado de la Escuela Naval del Perú, donde obtuvo la Espada de Honor de su promoción, bachiller en Ingeniería Naval por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y cuenta con un postgrado en Ingeniería de Telecomunicaciones por el INICTEL, bachiller en Derecho por la Universidad Alas Peruanas y registra el grado de Doctor en Derecho y posee un Máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas por la Universidad de San Martín de Porres en convenio con la Universidad Carlos III de Madrid.

Postuló al Congreso de la República por Lima en las elecciones generales de 2021, sin obtener un escaño. Para el presente proceso electoral, su plan de gobierno se basa en ejes de "orden, patriotismo y producción nacional", proponiendo la intervención de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno y la creación de bancos de fomento con capitales extranjeros.

Impulsará a los micro y pequeños emprendedores

Según su plan de Gobierno, impulsarán el crecimiento de la producción nacional y para ello propone activar el Crédito MYPE a través del Banco de la Nación en beneficio de los agricultores. Además, señaló que traerán bancos mundiales de Alemania, Francia y Corea del Sur para la prestación de capital de trabajo con tasas de intereses menores al 5% al año.

Omitió información en su hoja de vida ante el JNE

Un informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 concluyó que el candidato presidencial del Partido Patriótico del Perú, Herbert Caller Gutiérrez, habría omitido una sentencia firme por ejecución de garantías en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV). Según el documento N.º 000004-2026, elaborado por la fiscalizadora Antonia Bernales, una mujer demandó al candidato en diciembre del 2021. La Fiscalía ordenó el pago de S/84.000 más intereses legales por concepto de mora a favor de la demandante.

ONPE abrió procedimiento sancionador a Helbert Caller en el 2021

El procedimiento fue iniciado por la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) mediante la Resolución Gerencial N.° RG-001081-2021-GSFP en junio de 2021. Se le abrió proceso por no presentar la información financiera sobre aportaciones e ingresos recibidos; así como los gastos efectuados de su campaña al Congreso en las Elecciones Generales 2021.

Carlos Ernesto Jaico Carranza

Carlos Ernesto Jaico Carranza es el candidato a la presidencia de la República y al Senado por el partido Perú Moderno para las elecciones generales de 2026. Su fórmula presidencial se completa con Miguel Elías Almenara y Luis Verónica Quispe en la primera y segunda vicepresidencia respectivamente.

De acuerdo a su hoja de vida, es abogado por la Universidad de San Martín de Porres (USMP) y posee el título de abogado por la Universidad de Friburgo (Suiza), país donde residió y ejerció la docencia jurídica. Registra un Doctorado en Derecho por la Universidad de Friburgo y una Maestría en Derecho Internacional por la misma institución. Además, cuenta con un MBA de la Swiss Bussiness School. El candidato no registra sentencia alguna.

Carlos Jaico trabajó en la Secretaría General de Palacio de Gobierno (2021-2022) durante la gestión de Pedro Castillo, sin embargo; renunció al cargo tras tres meses de gestión, tras señalar de la existencia de un "gabinete en la sombra". En el ámbito internacional, se ha desempeñado como profesor invitado en universidades de Suiza y Perú, además de brindar asesoría legal externa a empresas del sector privado en Europa y América Latina.

Su plan de gobierno se presenta bajo el lema “construyendo puentes para el desarrollo del Perú hacia 2040” y busca reducir las brechas en infraestructura, educación, salud, transportes y comunicaciones. Asimismo, plantea la creación de cárceles en cinco departamento para criminales

Propone capacitación a los jóvenes NINI para combatir el desempleo

Propone implementar un proyecto educacional para los jóvenes NINI que no trabajan ni estudian. Su propuesta plantea ofertar la capacitación de acuerdo con las demandas de los sectores más productivos. Participarán en el programa “Jóvenes tecnológicos al Mundo”, que ofrecerá pasantías de formación en las empresas industriales y tecnológicas.

Carlos Jaico fue acusado por acoso

La exaspirante Zully Pinchi denunció públicamente a Carlos Jaico por presunto acoso y manipulación de los mecanismos internos del partido para excluirla de las elecciones de 2026. Pinchi sostuvo que su permanencia en la lista del Senado fue condicionada por Jaico a cambio de una relación personal, acusación que el candidato presidencial ha negado, señalando que la exclusión de Pinchi fue una decisión administrativa del sistema electoral y no de su gestión personal.

Jaico fue cuestionado por reunirse con Repsol tras derrame de petróleo

Carlos Jaico fue cuestionado durante su paso por la Secretaría General de Palacio de Gobierno en la gestión de Pedro Castillo. Las investigaciones se centran en presuntos delitos contra la administración pública y reuniones con representantes del sector privado de Repsol tras el desastre ambiental del derrame de más de 10000 barriles de petróleo en Ventanilla. Tras conocerse los cuestionamientos renunció a su cargo en el despacho presidencial.