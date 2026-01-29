Hallan sin vida a trabajador de Aduanas en plena vía pública en Puno
Según testigos, la víctima asistió a una celebración por la Bajada de Reyes. La Policía investiga las circunstancias de su muerte.
Vecinos del distrito de Desaguadero, provincia de Chucuito, en Puno, hallaron esta mañana el cuerpo sin vida de un trabajador de Aduanas en la vereda principal de la avenida Panamericana, en el Barrio Panamericana Nor-este. El hecho generó alarma en la zona fronteriza y movilizó de inmediato a las autoridades.
El fallecido fue identificado como Edgar Ramírez Chambi, de 55 años y natural de Juliaca. Según sus amistades, Ramírez se desempeñaba en una agencia de aduanas local, siendo conocido entre pobladores y colegas del sector.
De acuerdo con testimonios, el hombre habría participado la noche anterior en una celebración por la Bajada de Reyes organizada por las agencias de aduanas de la zona. Este antecedente es considerado clave en las primeras diligencias.
Según información extraoficial sugiere que Ramírez pudo haber sufrido una caída accidental producto del estado de ebriedad. Sin embargo, no se descarta que una enfermedad preexistente haya influido en el desenlace, por lo que se esperan resultados oficiales de la necropsia el cual será determinante.
La Policía Nacional acordonó el área y aguarda la intervención del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver. Además, las cámaras de seguridad cercanas serán revisadas para determinar si hubo participación de terceros o si se trató de un trágico accidente.