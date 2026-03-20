Muere el actor Chuck Norris, leyenda del cine de acción, a los 86 años tras ser hospitalizado
La familia del icónico Chuck Norris comunicó la noticia de su lamentable fallecimiento. El protagonista de la exitosa serie 'Walker, Texas Ranger' había sufrido una emergencia en Hawái.
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Luto en el mundo del cine. Chuck Norris falleció a los 86 tras ser hospitalizado en Hawái. La noticia fue confirmada por sus familiares este 20 de marzo.
Según los allegados del destacado artista marcial, su deceso se produjo la mañana del jueves 19 de marzo, fecha en que medios como TMZ reportaron su ingreso a emergencias debido a complicaciones médicas.
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Muere Chuck Norris. Foto: Instagram
“Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz”, manifestaron.