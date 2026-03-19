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Economía

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 20 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, viernes 20 de marzo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.
Precio del dólar hoy, viernes 20 de marzo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: La República

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 20 de marzo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,430 la compra y S/3,460 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 20 de marzo?

BBVA

  • Compra: S/3,536
  • Venta: S/3,376

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,390
  • Venta: S/3,530
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