Precio del dólar en Perú HOY, viernes 20 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar hoy, viernes 20 de marzo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: La República

Precio del dólar hoy, viernes 20 de marzo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: La República

¿Cuál es el precio del dólar HOY , 20 de marzo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,430 la compra y S/3,460 la venta .

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 20 de marzo?

BBVA

Compra: S/3,536

Venta: S/3,376

Scotiabank

Compra: S/3,519

Venta: S/3,558

Banco de la Nación