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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 20 de marzo, según Jhan Sandoval

Este 20 de marzo, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Horóscopo Jhan Sandoval 20 de marzo de 2026.
Horóscopo Jhan Sandoval 20 de marzo de 2026. | Foto: La República

Este viernes 20 de marzo del 2026, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 19 de marzo, según Jhan Sandoval

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¿Qué dice el horóscopo del viernes 20 de marzo?

Aries: La influencia de Saturno en tu signo te hace pensar que todo está lento. No es así, hay cosas que tomarán su tiempo y vale la pena esperar. En el amor, la soledad te ayudará a reflexionar.

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Tauro: Esa idea de negocio que tienes en mente es muy positiva. Organízate para que puedas aterrizarla, será rentable y duradera. En el amor, no tengas expectativas y permite que las cosas fluyan.

Géminis: Tendrás que sacar cuentas y ordenar presupuestos si deseas hacer realidad ese curso o maestría que tienes en mente. En el amor, esa persona es tímida y le cuesta expresar sus sentimientos.

Cáncer: Contarás con el apoyo de una persona que tiene influencias. Si estabas a la espera de un dinero, este llegará y resolverás todos los pendientes. En el amor, esa persona actuará con madurez.

Leo: No te confíes del dinero que tienes y trata de administrarlo de la mejor manera. Hoy puedes realizar varias compras o pagos sin tener en cuenta el ahorro. Evita esta tendencia y sé muy prudente.

Virgo: Es posible que evalúes una mudanza o en realizar cambios en el hogar. Necesitas de presupuesto para poder concretar estos objetivos. Ahorra y espera. Hoy asistirás a un evento familiar.

Libra: Llegas a un acuerdo o alianza con alguien que tendrá palabra y que apoyará cada uno de tus proyectos. En el amor, esa persona que llama tu atención te corresponde de la misma manera.

Escorpio: Sabes que tienes muchas cosas por avanzar y no perderás ni un minuto de tiempo. Hoy te concentrarás y pondrás todos tus pendientes en orden. En el amor, esa persona será más detallista.

Sagitario: Una persona que no concibe la idea que hayas avanzando más que ella tratará de indisponerte con tus superiores. No te detengas ante estas situaciones. Tu crecimiento será imparable.

Capricornio: Alguien que no tiene buenas intenciones te hará un ofrecimiento que no será favorable. En el amor, cuidado con celos o actitudes posesivas. De tenerlas perjudicarías tu relación.

Acuario: Llega a ti una oportunidad laboral que no habías esperado. Es el tiempo de abrirte a nuevas opciones y crecer. En el amor, no te ilusiones de esa persona si no estás seguro que te corresponde.

Piscis: No te sientes conforme con el resultado de tu labor y te detendrás a evaluar bien cada detalle para poder corregir mínimos errores. En el amor, el arrepentimiento de esa persona es sincero. 

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