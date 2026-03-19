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Guatemala endurece controles en fronteras ante alza del narcotráfico y crimen organizado

El estado de prevención se centra en reforzar la vigilancia en accesos terrestres, marítimos y aéreos, mediante operativos conjuntos entre la policía, el ejército y autoridades aduaneras.

Esta coordinación ha permitido interceptar cargamentos ilegales y desarticular rutas tradicionales del narcotráfico.
Esta coordinación ha permitido interceptar cargamentos ilegales y desarticular rutas tradicionales del narcotráfico. | Foto: Prensa Libre

El Gobierno de Guatemala reforzó su estrategia contra el narcotráfico mediante un estado de prevención focalizado en zonas fronterizas, en respuesta al incremento de actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado. La medida, impulsada por el presidente Bernardo Arévalo, busca contener el ingreso de grupos criminales en regiones clave para el tránsito de drogas.

Según el ministro de Gobernación, Marco Villeda, el plan se concentra en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Izabal y Petén, considerados estratégicos por su ubicación geográfica y el repunte de delitos.

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Aumento de capturas

Las autoridades reportaron resultados superiores a los del año anterior en los primeros meses de 2026. El viceministro de Antinarcóticos y Seguridad Fronteriza, Víctor Hugo Cruz, informó que las incautaciones de cocaína crecieron un 325%, superando las cinco toneladas, mientras que la marihuana decomisada creció un 447%.

Además, la erradicación de cultivos de coca se expandió en un 261%, con más de 1.700 plantas destruidas. En paralelo, las capturas vinculadas al narcotráfico incrementaron un 32%, con más de 5.000 detenidos en flagrancia en todo el país, lo que refleja una intensificación de los operativos de seguridad.

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Efectos en delitos asociados

Las capturas por ilícitos aduaneros crecieron un 119%, mientras que las extradiciones por narcotráfico aumentaron un 735% en comparación con el mismo periodo de 2025. Asimismo, la destrucción de laboratorios clandestinos registró un incremento del 100%.

El valor de los bienes incautados por contrabando supera los cuatro millones de quetzales, en tanto que los casos de defraudación aduanera alcanzan montos superiores a los 12.000.000. Las autoridades sostienen que estas acciones también fortalecen la economía formal y el control institucional del Estado.

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