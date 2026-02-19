Avioneta de la PNP que trasladaba a detenido por narcotráfico sufre desperfecto rumbo a Pucallpa

Desaparición de aeronave de la Policía Nacional del Perú en trayecto a Pucallpa | Infórmate Ucayali

Este jueves 19 de febrero se registró un accidente con una avioneta de la Policía Nacional del Perú (PNP) que trasladaba a un detenido por narcotráfico desde el distrito de Vargas Guerra (Orellana), en la provincia de Ucayali en Loreto, con destino a Pucallpa.

Según información preliminar difundida por medios locales, la aeronave habría presentado un desperfecto mecánico durante el trayecto, lo que obligó a un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, terminó precipitándose en una quebrada Maquia ubicada a aproximadamente 100 metros de la ciudad de Contamana.

Traslado de detenido terminó en accidente

De acuerdo con los reportes preliminares, la intervención fue ejecutada por la Comisaría Rural de Orellana Río Ucayali en coordinación con la unidad GRECO. El detenido, conocido con el apelativo de “Don Paco”, tenía una requisitoria vigente. Primero fue trasladado desde Orellana hasta Contamana y luego embarcado en una avioneta con destino a Pucallpa.

El accidente se produjo cuando la aeronave retornaba a Contamana, luego de haber cumplido con el traslado del intervenido. Por causas que aún son materia de investigación, la avioneta sufrió un percance que dejó como saldo varios policías heridos.

Los efectivos fueron evacuados al Hospital II-1 de Contamana para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de los ocupantes. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las causas exactas del siniestro.

