Sociedad

Y ahora extorsionan en una obra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Policía captura a tres presuntos delincuentes que amenazaron a ingenieros y maestros de obra en la Clínica Universitaria de la UNMSM. Según la Policía, Gerald Espinoza (a) JJ, Jhonatan Moreno (a) Pelado, y Franco García integrarían la banda criminal ‘Los Malditos de San Marcos’.

Caen Los Malditos de San Marcos.
Caen Los Malditos de San Marcos.

Aunque los cálculos de las autoridades policiales indican que la extorsión es un fenómeno criminal que vendría en supuesta reducción, lo cierto es que cada día se conocen más casos en los que ciudadanos denuncian haber sido víctimas de alguna de las modalidades de este delito.

 Los expertos también hablan de subregistros que demostrarían la verdadera magnitud del problema en Lima y otras ciudades del país.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Esta mañana, agentes de la División de Investigación de Extorsiones capturaron a tres peruanos que venían intimidando, bajo amenazas de muerte, a empresarios, maestros de obra y operaron que vienen realizando mejoras en la Clínica Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

PUEDES VER: Prisión para quienes faciliten comunicaciones ilegales en las cárceles

Estos trabajos forman parte de las obras de compensación vinculadas al desarrollo de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y permitirá fortalecer los servicios de salud en beneficio de la comunidad sanmarquina, a través de una infraestructura renovada que contribuirá a mejorar la atención y el acceso oportuno a servicios médicos.

El coronel Holger Obando Cristobal, jefe de la Divinext confirmó que la operación se ejecutó a las 11.00 de la mañana en la Clínica Universitaria, en el interior de la UNMSM.

“Se ha capturado a tres integrantes de la banda criminal ‘Los Malditos de San Marcos’ que venían perpetrando actos extorsivos en agravio de personas naturales y jurídicas en las zonas de Cercado de Lima y Callao”, indicó.

Los detenidos serán denunciados por delitos de extorsión agravada, contra la tranquilidad pública (banda criminal) y contra la seguridad pública.

Se trata de Gerald Jhon Espinoza Mariluz (41), alias JJ, quien tiene denuncias por robo agravado; Jhonatan Francisco Moreno Quispe (42), alias Pelado, con denuncias por extorsión en la comisaría de Unidad Vecinal Mirones; y de Franco Francoise García Reyes (49), con denuncias por lesiones.

El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, explicó que se les incautó un teléfono celular, un cartucho de dinamita, 500 soles, una tarjeta BCP, una tarjeta Scotiabank y una tarjeta BBVA.

PUEDES VER: Extrema seguridad: Sicarios, secuestradores y extorsionadores estarán en celdas unipersonales

Señaló que habían ingresado a la ciudad universitaria donde se vienen realizando una obra. En efecto, la etapa de mejoras se inició con la implementación de una nueva área de fisioterapia de 227 metros cuadrados para la clínica universitaria. Luego se avanzará con ajustes arquitectónicos que incluye la zona administrativa y el área de tópico. “El objetivo es culminar la obra entre tres a cuatro meses”, según afirmó el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández.

Asimismo, se intervendrá el acceso a la clínica universitaria, mediante la ampliación de la calzada vehicular, lo que permitirá optimizar el ingreso de vehículos de emergencia y mejorar la transitabilidad de ambulancias en doble sentido.

