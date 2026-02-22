HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Trujillo: lanzan bomba lacrimógena en discoteca donde iba a presentarse Son del Duke

Artefacto fue dejado en el baño del establecimiento. Asistentes salieron despavoridos y la presentación de la agrupación de cumbia fue cancelada.

Asistentes sufrieron efectos del gas lacrimógeno. Foto: composición LR.
Asistentes sufrieron efectos del gas lacrimógeno. Foto: composición LR.

Las discotecas de Trujillo siguen siendo blanco de ataques. Minutos de terror vivieron los asistentes de la discoteca Oceanía, luego de que desconocidos lanzarán una bomba lacrimógena en el baño de caballeros del local, justo antes de la presentación de la agrupación de cumbia Son del Duke.

Según información preliminar, el ataque ocurrió pasada las 3 a.m., lo que provocó que las decenas de asistentes que llegaron al establecimiento de diversión salieran despavoridas.

TE RECOMENDAMOS

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Trujillo: detienen a presunto sicario de Los Pulpos vinculado a cinco homicidios

lr.pe

Una de las espectadoras comentó a La República que vio a dos jóvenes que jugaban con el artefacto y luego ingresaron a los servicios higiénicos. Pocos minutos después, una explosión de gases lacrimógenos llenó el lugar, dificultando la respiración y causando un gran caos.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

No hubo heridos

Por su parte, las autoridades informaron que no se registraron heridos ni víctimas mortales; sin embargo, pudo ser una tragedia.

Finalmente, los propietarios del local nocturno cancelaron el show artístico del grupo, lo que generó malestar entre los asistentes, quienes comenzaron a reclamar. "Pague 50 soles para ver a Son del Duke y no van a venir. Quiero mi plata", dijo una mujer.

Notas relacionadas
Trujillo: detienen a presunto sicario de Los Pulpos vinculado a cinco homicidios

Trujillo: detienen a presunto sicario de Los Pulpos vinculado a cinco homicidios

LEER MÁS
A un año de la tragedia, expediente expone fallas en la evaluación del Real Plaza Trujillo: el techo nunca fue inspeccionado

A un año de la tragedia, expediente expone fallas en la evaluación del Real Plaza Trujillo: el techo nunca fue inspeccionado

LEER MÁS
Detonan explosivo en obra de construcción en Trujillo: es el segundo atentando en menos de una semana

Detonan explosivo en obra de construcción en Trujillo: es el segundo atentando en menos de una semana

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiroteo en San Miguel deja un muerto: más de 20 disparos se registraron en ataque contra vehículo

Tiroteo en San Miguel deja un muerto: más de 20 disparos se registraron en ataque contra vehículo

LEER MÁS
Moto atropelló a menor de 13 años en la nueva Vía Expresa Sur con avenida Surco: es el segundo accidente en menos de 3 meses

Moto atropelló a menor de 13 años en la nueva Vía Expresa Sur con avenida Surco: es el segundo accidente en menos de 3 meses

LEER MÁS
Reniec habilita duplicado de DNI azul a electrónico desde casa: olvídate de las colas y conoce quiénes pueden hacerlo

Reniec habilita duplicado de DNI azul a electrónico desde casa: olvídate de las colas y conoce quiénes pueden hacerlo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hungría bloqueará nuevas sanciones de la UE contra Moscú hasta que Ucrania reanude el envío de petróleo ruso a su país

Katy Prado presenta denuncia por pensión de alimentos contra 'Chikiplum': “Todo lo que hago es a favor de mi hija”

Tiroteo en San Miguel deja un muerto: más de 20 disparos se registraron en ataque contra vehículo

Sociedad

Tiroteo en San Miguel deja un muerto: más de 20 disparos se registraron en ataque contra vehículo

Tía de rescatista fallecido tras intentar salvar a un perro en el río Rimac: “Él amaba ser policía y bombero”

Puno: despiste de bus de músicos deja 6 fallecidos y más de 30 heridos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

Ica: después de 21 días de ser baleado murió en alcalde de Los Aquijes

Ica: muere alcalde de Los Aquijes tras permanecer en UCI luego de ser baleado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025