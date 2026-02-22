Trujillo: lanzan bomba lacrimógena en discoteca donde iba a presentarse Son del Duke

Las discotecas de Trujillo siguen siendo blanco de ataques. Minutos de terror vivieron los asistentes de la discoteca Oceanía, luego de que desconocidos lanzarán una bomba lacrimógena en el baño de caballeros del local, justo antes de la presentación de la agrupación de cumbia Son del Duke.

Según información preliminar, el ataque ocurrió pasada las 3 a.m., lo que provocó que las decenas de asistentes que llegaron al establecimiento de diversión salieran despavoridas.

Una de las espectadoras comentó a La República que vio a dos jóvenes que jugaban con el artefacto y luego ingresaron a los servicios higiénicos. Pocos minutos después, una explosión de gases lacrimógenos llenó el lugar, dificultando la respiración y causando un gran caos.

No hubo heridos

Por su parte, las autoridades informaron que no se registraron heridos ni víctimas mortales; sin embargo, pudo ser una tragedia.

Finalmente, los propietarios del local nocturno cancelaron el show artístico del grupo, lo que generó malestar entre los asistentes, quienes comenzaron a reclamar. "Pague 50 soles para ver a Son del Duke y no van a venir. Quiero mi plata", dijo una mujer.