Seis personas —entre ellas un niño de cuatro años— resultaron heridas tras una balacera registrada en el cruce de las avenidas José Gálvez y Julio César Tello, en el distrito chalaco de Carmen de la Legua, Callao.

De acuerdo con información policial difundida a RPP, el tiroteo estuvo dirigido contra un grupo de hombres que se encontraba reunido en la zona. Testigos señalaron que los disparos fueron efectuados desde una combi blanca con lunas polarizadas que se detuvo brevemente en la intersección antes de abrir fuego.

Menor de edad sufrió lesión en el brazo durante balacera en el Callao

Una de las balas alcanzó a un menor que jugaba en la vía pública, causándole una lesión en el brazo. Todos los afectados fueron trasladados de emergencia al Hospital San José del Callao, donde reciben atención médica.

Peritos de criminalística de la Policía Nacional realizaron las diligencias en la escena y recogieron al menos 12 casquillos de bala, evidencia que da cuenta de la intensidad del ataque. En paralelo, agentes de la comisaría de Carmen de la Legua iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del atentado.

Otros crímenes en el Callao

Recientemente, la noche del 11 de febrero, en el distrito de La Perla, Callao sujetos desconocidos abrieron fuego en reiteradas ocasiones contra una camioneta en la que se desplazaban Christopher Moisés Vargas Cuadros —extrabajador de la Municipalidad Provincial del Callao— y Víctor Díaz Morán.

Vargas Cuadros, quien conducía el vehículo, intentó escapar bordeando un parque; sin embargo, perdió el control de la unidad, se despistó y murió en el asiento del conductor. Su acompañante, Díaz Morán, de 32 años, fue socorrido por agentes de Serenazgo y evacuado al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanece en la unidad de Trauma Shock con pronóstico reservado.

