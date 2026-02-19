HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Combi de empresa 'El Colonial' se incendia cerca del mercado Sarita Colonia en el Callao: investigan posible caso de extorsión

Vecinos alertaron a los bomberos tras ver el repentino incendio de la unidad. Al parecer, extorsionadores exigieron un aumento en el pago de cupos.

Combustión total de combi tras atentado.
Combustión total de combi tras atentado. | foto: composición LR/lATINA

Un vehículo de transporte público fue atacado este jueves 19 en las inmediaciones del mercado Sarita Colonia en el Callao, exactamente en el cruce de la avenida Los Álamos con la calle Los Geranios. De manera preliminar, se informó que el hecho ocurrió luego de que un sujeto fuera captado cargando bolsas negras cerca del lugar. Tras ello, vecinos alertaron sobre el ataque y dieron aviso a los bomberos.

Unidad de la empresa 'El Colonial' terminó seriamente afectada

De acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad, el vehículo se incendió de forma repentina y quedó envuelto en llamas en cuestión de minutos. Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes acordonaron la zona y comenzaron con las primeras diligencias, mientras peritos especializados evaluaban la escena para determinar el origen del siniestro.

De manera inicial, las autoridades consideraron que el fuego podría haberse originado por una falla en el sistema eléctrico de la unidad; sin embargo, no descartan que el hecho esté relacionado con extorsiones. Fuentes policiales señalaron que la empresa afectada venía recibiendo amenazas y que los transportistas pagaban alrededor de S/10 diarios por concepto de 'cupo'.

En los últimos días, los extorsionadores habrían exigido un aumento y, ante la negativa, se habría producido el atentado. En la investigación también volvió a mencionarse a alias 'Tito', presunto cabecilla de una organización que operaría en la zona y que, pese a encontrarse recluido en un penal, habría continuado coordinando amenazas.

Vecinos del sector señalaron que la sensación de inseguridad aumentó en la zona, especialmente tras el reciente asesinato de un cuidador de autos. Ante esta situación, algunos conductores optaron por resguardar sus vehículos dentro del mercado Sarita Colonia, donde alquilan espacios como medida preventiva; sin embargo, la unidad incendiada no habría sido guardada allí la noche del incidente.

La comisaría Ramón Castilla investiga el caso, en un contexto marcado por reiteradas denuncias de extorsión y pedidos de mayor seguridad por parte del sector transporte.

