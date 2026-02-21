HOYSuscripcion LR Focus

Cierran accesos a la vía expresa Línea Amarilla hacia Lima
Cierran accesos a la vía expresa Línea Amarilla hacia Lima     
Sociedad

Escuela de Talentos del Callao: más de 300 estudiantes postulan al examen de admisión por una de las 100 vacantes

La jornada se realiza en la Universidad Nacional del Callao. Los alumnos seleccionados accederán a beneficios gratuitos que incluyen movilidad, uniformes, útiles escolares, asesoramiento en becas y un servicio de alimentación completo.

Más de 300 estudiantes buscan ganarse un lugar en la institución que ofrece diversos beneficios.
Más de 300 estudiantes buscan ganarse un lugar en la institución que ofrece diversos beneficios. | Cortesía

En busca de asegurar su futuro académico, un total de 343 estudiantes acudieron este 21 de febrero a rendir el esperado examen de admisión para el ciclo 2026 de la Escuela de Talentos del Callao. El proceso, que se desarrolla en la Universidad Nacional del Callao, destaca por su alta competitividad, ya que solo los 100 mejores puntajes logran acceder a una vacante para integrar la institución que ofrece enseñanza gratuita y beneficios integrales.

Mientras los estudiantes desarrollan una exigente prueba que comprende preguntas en diversas áreas, como Matemáticas, Ciencia y Tecnología e Inglés, el ambiente en los exteriores del recinto universitario es de gran expectativa, con padres de familia brindando aliento a sus hijos en este paso decisivo hacia la excelencia.

Estudiantes rinden su examen este año en la Universidad Nacional del Callao. Foto: Cortesía

Estudiantes rinden su examen este año en la Universidad Nacional del Callao. Foto: Cortesía

Un ingreso anhelado

El colegio, que tiene 15 años de trayectoria y es administrado por el Gobierno Regional del Callao a través del Comité de Administración del Fondo Educativo (CAFED), ofrece a los alumnos seleccionados beneficios totalmente gratuitos que incluyen movilidad, uniformes, útiles escolares, asesoramiento en becas y un servicio de alimentación completo (desayuno y almuerzo). Debido a esto, cada año existe un gran interés por tentar un lugar en la escuela.

El éxito de la convocatoria también responde a una intensa campaña de difusión que se realiza en colegios estatales de toda la región, logrando que más de mil alumnos se interesen inicialmente en el proceso; sin embargo, no todos pueden postular, pues uno de los requisitos fundamentales es haber cursado los primeros años de secundaria en instituciones públicas del Callao. Las evaluaciones culminan al mediodía de este 21 de febrero y, posteriormente, se conocerán los resultados.

