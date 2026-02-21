HOYSuscripcion LR Focus

Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años
Fuerte incendio en VES moviliza a bomberos
Sociedad

Reportan fuerte incendio en Villa El Salvador: 8 unidades de bomberos atienden la emergencia

Siniestro se reporta en la Calle Los Artesanos cruce con Los Formones, según los Bomberos Voluntarios del Perú. Vecinos alertan la falta de agua para contener el fuego.

Incendio en Villa El Salvador
Incendio en Villa El Salvador | Difusión

Un incendio se viene registrando la tarde de este 21 de febrero en el distrito de Villa El Salvador, en la zona conocida como Parque Industrial. El siniestro tiene lugar en la Calle Los Artesanos cruce con Los Formones, según información proporcionada por la página oficial del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Al menos ocho unidades de esta institución y dos cisternas atienden la emergencia.

De acuerdo información preliminar, los lugares afectados serían almacenes de muebles. En el lugar, se observó a diversas personas retirando este tipo de materiales. A esta hora, todavía se desprenden algunas columnas de humo en la zona, hasta donde ha llegado también personal policial y de la municipalidad distrital.

Noticias en desarrollo...

