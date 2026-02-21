Un incendio se viene registrando la tarde de este 21 de febrero en el distrito de Villa El Salvador, en la zona conocida como Parque Industrial. El siniestro tiene lugar en la Calle Los Artesanos cruce con Los Formones, según información proporcionada por la página oficial del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Al menos ocho unidades de esta institución y dos cisternas atienden la emergencia.

De acuerdo información preliminar, los lugares afectados serían almacenes de muebles. En el lugar, se observó a diversas personas retirando este tipo de materiales. A esta hora, todavía se desprenden algunas columnas de humo en la zona, hasta donde ha llegado también personal policial y de la municipalidad distrital.

Noticias en desarrollo...