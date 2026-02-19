Aumento de lluvias genera problemas de tránsito en el Perú. Foto: Almendra Ruesta / La República | Almendra Ruesta / La República

Aumento de lluvias genera problemas de tránsito en el Perú. Foto: Almendra Ruesta / La República | Almendra Ruesta / La República

Las intensas precipitaciones registradas en las últimas semanas han provocado el incremento significativo del volumen hídrico en múltiples cuencas del territorio nacional, situación que derivó en desbordes, afectación de infraestructura y declaratorias de emergencia en numerosos distritos. Autoridades técnicas mantienen vigilancia constante ante la posibilidad de nuevos eventos que comprometan la seguridad de miles de familias asentadas en zonas ribereñas.

En la capital, el Rímac alcanzó niveles cercanos a su máxima capacidad, lo que activó alertas preventivas en sectores como Chaclacayo. Especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología advirtieron que el caudal podría variar según la intensidad de las lluvias en la sierra central. Equipos municipales reforzaron labores de monitoreo en puentes.

Desbordes afectan el norte y la Amazonía

En Lambayeque, el incremento del flujo en los cauces de Motupe y La Leche ocasionó inundaciones en centros poblados y áreas agrícolas. Diversas familias resultaron damnificadas tras el ingreso de agua a sus viviendas, mientras autoridades regionales coordinaron asistencia humanitaria y evaluación de daños. Agricultores reportaron pérdidas considerables en cultivos de temporada, lo que impacta directamente en la economía local.

Loreto también enfrenta una situación compleja. El Ucayali alcanzó umbral rojo, generando preocupación entre comunidades asentadas en márgenes fluviales. Brigadas de defensa civil realizaron recorridos preventivos para identificar puntos vulnerables y recomendar evacuaciones temporales en caso de incremento adicional del nivel. Dirigentes comunales solicitaron apoyo logístico para mitigar riesgos ante posibles anegamientos.

Infraestructura dañada y vías interrumpidas

En Ica, la subida del caudal en el río El Ingenio destruyó un tramo de carretera que conecta localidades con Ayacucho, dejando aislados a numerosos pobladores. El tránsito quedó restringido mientras maquinaria pesada trabaja en la rehabilitación del acceso. Situación similar ocurrió en sectores de Nasca, donde el desborde afectó campos de cultivo y canales de irrigación.

Por su parte, Amazonas, Arequipa y Cajamarca reportaron colapso de rutas departamentales a causa de huaicos y corrientes intensas que arrastraron material sólido. Conductores quedaron varados durante varias horas hasta que equipos de emergencia lograron despejar parcialmente las vías. Gobierno recomendó evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan condiciones climáticas adversas.

Declaratorias y medidas preventivas

Más de quinientos distritos se encuentran bajo estado de emergencia debido a la magnitud de los daños asociados a precipitaciones extremas y activación de quebradas. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional coordina acciones con gobiernos subnacionales para canalizar ayuda y priorizar intervenciones en puntos críticos. Se distribuyen bienes de primera necesidad, además de carpas y herramientas para limpieza.

El Senamhi informó que varias cuencas mantendrán niveles por encima de lo habitual durante los próximos días, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante canales oficiales. También recomendó no cruzar corrientes ni realizar actividades cercanas a riberas inestables.

Además, se subrayó la importancia de fortalecer sistemas de drenaje, defensas y planes urbanos que contemplen escenarios climáticos extremos. Indicaron que la recurrencia de estos fenómenos exige estrategias sostenibles orientadas a reducir vulnerabilidades estructurales.

