Mototaxista de 67 años sufre grave golpiza por tres sujetos que fingieron ser pasajeros y le robaron su vehículo
Mototaxista herido reveló que para comprar el vehículo que le robaron se había endeudado con S/20.000.
- Municipalidad de Ate destruye parte del emblemático colegio La Merced para liberar tramo de avenida: institución denuncia “atropello”
- Anillo Vial Periférico promete unir Ate y Callao en 30 minutos: ¿en qué etapa está?
Un humilde mototaxista de 67 años, identificado como Raymundo Colca Rivera, fue víctima de una feroz golpiza a manos de tres delincuentes que se hicieron pasar por pasajeros. El hecho ocurrió en Ate Vitarte cuando los criminales lo agredieron con el fin de robarle sus pertencias y su única fuente de ingresos.
Raymundo Colca, jaujino de nacimiento, había llegado a Lima para buscar mejores oportunidades. Con el fin de tener un trabajo propio para su sustento había adquirido su unidad a finales del 2025 y, por ello, se había endeudado con S/20.000.
TE RECOMENDAMOS
¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
PUEDES VER: Moto atropelló a menor de 13 años en la nueva Vía Expresa Sur con avenida Surco: es el segundo accidente en menos de 3 meses
Adulto mayor fue atacado por tres ladrones y sufrió graves heridas
El adulto mayor aceptó un servicio de transporte solicitado por tres jóvenes. Sin embargo, al ingresar a una zona poco iluminada y de escaso tránsito, los delincuentes revelaron sus intenciones: bajaron del vehículo, simularon buscar monedas para pagar el pasaje y, en cambio, sacaron una cuerda con la que estrangularon a la víctima.
Luego, arrojaron al suelo al adulto mayor y lo golpearon con puñetes y patadas en el cuerpo y la cabeza hasta dejarlo inconsciente. Mientras uno de los delincuentes subía a la mototaxi, los otros dos le rebuscaron la ropa para despojarlo de todos sus objetos personales.
"Por qué lo han maltratado así a mi esposo, si ya le habían robado la moto se lo hubieran llevado, ¿qué más querían? A un anciano cómo le van a hacer eso.. todo le han pateado, como pelota lo han golpeado", mencionó su esposa para Reporte Semanal.
Tras el ataque, Colca quedó gravemente herido y presentó diversos moretones en su rostro, brazos y piernas. Además, señaló que necesita realizarse diversas tomografías, pero que no cuenta con los recursos económicos necesarios para cubrir los exámenes.