Un humilde mototaxista de 67 años, identificado como Raymundo Colca Rivera, fue víctima de una feroz golpiza a manos de tres delincuentes que se hicieron pasar por pasajeros. El hecho ocurrió en Ate Vitarte cuando los criminales lo agredieron con el fin de robarle sus pertencias y su única fuente de ingresos.

Raymundo Colca, jaujino de nacimiento, había llegado a Lima para buscar mejores oportunidades. Con el fin de tener un trabajo propio para su sustento había adquirido su unidad a finales del 2025 y, por ello, se había endeudado con S/20.000.

Adulto mayor fue atacado por tres ladrones y sufrió graves heridas

El adulto mayor aceptó un servicio de transporte solicitado por tres jóvenes. Sin embargo, al ingresar a una zona poco iluminada y de escaso tránsito, los delincuentes revelaron sus intenciones: bajaron del vehículo, simularon buscar monedas para pagar el pasaje y, en cambio, sacaron una cuerda con la que estrangularon a la víctima.

Luego, arrojaron al suelo al adulto mayor y lo golpearon con puñetes y patadas en el cuerpo y la cabeza hasta dejarlo inconsciente. Mientras uno de los delincuentes subía a la mototaxi, los otros dos le rebuscaron la ropa para despojarlo de todos sus objetos personales.

"Por qué lo han maltratado así a mi esposo, si ya le habían robado la moto se lo hubieran llevado, ¿qué más querían? A un anciano cómo le van a hacer eso.. todo le han pateado, como pelota lo han golpeado", mencionó su esposa para Reporte Semanal.

Tras el ataque, Colca quedó gravemente herido y presentó diversos moretones en su rostro, brazos y piernas. Además, señaló que necesita realizarse diversas tomografías, pero que no cuenta con los recursos económicos necesarios para cubrir los exámenes.