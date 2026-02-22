HOYSuscripcion LR Focus

Mototaxista de 67 años sufre grave golpiza por tres sujetos que fingieron ser pasajeros y le robaron su vehículo

Mototaxista herido reveló que para comprar el vehículo que le robaron se había endeudado con S/20.000.

Reymundo reveló que no pudo hacerse tomografías por falta de dinero.
Reymundo reveló que no pudo hacerse tomografías por falta de dinero.

Un humilde mototaxista de 67 años, identificado como Raymundo Colca Rivera, fue víctima de una feroz golpiza a manos de tres delincuentes que se hicieron pasar por pasajeros. El hecho ocurrió en Ate Vitarte cuando los criminales lo agredieron con el fin de robarle sus pertencias y su única fuente de ingresos.

Raymundo Colca, jaujino de nacimiento, había llegado a Lima para buscar mejores oportunidades. Con el fin de tener un trabajo propio para su sustento había adquirido su unidad a finales del 2025 y, por ello, se había endeudado con S/20.000.

Adulto mayor fue atacado por tres ladrones y sufrió graves heridas

El adulto mayor aceptó un servicio de transporte solicitado por tres jóvenes. Sin embargo, al ingresar a una zona poco iluminada y de escaso tránsito, los delincuentes revelaron sus intenciones: bajaron del vehículo, simularon buscar monedas para pagar el pasaje y, en cambio, sacaron una cuerda con la que estrangularon a la víctima.

Luego, arrojaron al suelo al adulto mayor y lo golpearon con puñetes y patadas en el cuerpo y la cabeza hasta dejarlo inconsciente. Mientras uno de los delincuentes subía a la mototaxi, los otros dos le rebuscaron la ropa para despojarlo de todos sus objetos personales.

"Por qué lo han maltratado así a mi esposo, si ya le habían robado la moto se lo hubieran llevado, ¿qué más querían? A un anciano cómo le van a hacer eso.. todo le han pateado, como pelota lo han golpeado", mencionó su esposa para Reporte Semanal.

Tras el ataque, Colca quedó gravemente herido y presentó diversos moretones en su rostro, brazos y piernas. Además, señaló que necesita realizarse diversas tomografías, pero que no cuenta con los recursos económicos necesarios para cubrir los exámenes.

