Ignacio Buse alcanza el top 70 en el ranking ATP y se alista para el Chile Open 2026: ¿cuándo y contra quién jugará?

La primera raqueta nacional sorprendió en ATP Río 2026 e incluso llegó a la semifinal y ahora va por el título del Chile Open 2026. El tenista peruano ya tiene rival.

Ignacio Buse vuelve al ruedo en un prestigioso torneo sudamericano. Foto: Lr/ESPN
Ignacio Buse dejó huella en el ATP Río 2026, tras alcanzar la semifinales del prestigioso torneo brasileño e incluso dejó en el camino a la 'Joya' João Fonseca y al experimentado Matteo Berrettini de Italia. Sin duda, el tenista peruano se encuentra en el mejor momento de su carrera y el ranking ATP lo respalda, ya que subió al puesto 66. No obstante, el apretado calendario no lo deja descansar y ahora deberá afrontar el Chile Open 2026.

La primera raqueta del Perú se alista para un nuevo desafío. El Abierto de Chile anunció el picante main draw, entre el 23 de febrero y el 1 de marzo, en la calurosa ciudad de Santiago. Buse ya tiene rival y podría volver a enfrentarse a Alejandro Tabilo en tierra batida.

PUEDES VER: Javier Rabanal cuestiona la postura de Universitario ante Sporting Cristal: "No había ninguna indicación de meterse atrás"

lr.pe

¿Cuándo y contra quién juega Ignacio Buse?

Este martes 24 de febrero, Buse se enfrentará en la mañana al argentino Thiago Tirante, quien ocupa el puesto 92 en el ranking ATP, en el marco de los 16avos de final del ATP Chile Open 2026. Los partidos se jugarán en el Estadio San Carlos de Apoquinando dentro de la Universidad Católica. El 'Colorado' participará en singles y en dobles como Tomas Barrios. Además, aseguró su clasificación al Roland Garros y Wimbledon 2026 e incluso el Master 1000 Qualy de Montecarlo.

PUEDES VER: Jefferson Cáceres vuelve a Melgar un año después de su venta a Inglaterra por 1,5 millones de dólares

lr.pe

¿Cuándo vuelve a jugar Perú en la Copa Davis?

Perú se medirá ante Paraguay en la próxima serie de la Copa Davis, programada para septiembre. La noticia fue confirmada en las primeras horas de este jueves, tras el sorteo de los cruces para las próximas competencias. Luego de su reciente derrota ante Alemania, donde cayó 4-0, el equipo peruano se encuentra en el Grupo Mundial I y deberá enfrentar a los paraguayos en condición de local.

Paraguay accedió a este grupo tras vencer a Rumania en los Playoffs con un marcador de 3-1. Entre sus principales jugadores destacan Daniel Vallejo, quien ocupa el puesto 101 en el ranking ATP, y Alex Santino Núñez Vera, un joven talento de solo 18 años que se encuentra en la posición 1806 del ranking.

