HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Sociedad

Arequipa: afectados por lluvias piden al Gobierno Central presencia en todas las zonas de emergencia

Viceministro de Vivienda arribó a una de las áreas afectadas, donde anunció que familias las damnificadas por precipitaciones en la región recibirán el bono 500, aunque estará sujeto a evaluación.

Viceministro de Vivienda sostuvo que se evaluará a beneficiarios de bono. Foto: Mirelia Quispe - La República.
Viceministro de Vivienda sostuvo que se evaluará a beneficiarios de bono. Foto: Mirelia Quispe - La República.

El viceministro de Vivienda, Oswaldo Rojas, arribó este sábado 21 de febrero al distrito de Yanahuara, uno de las zonas afectadas por las lluvias torrenciales de los dos últimos días en la provincia de Arequipa. Sin embargo, los damnificados de otras jurisdicciones también solicitaron la presencia del representante del Ejecutivo.

Y es que cada día de precipitación va dejando un nuevo punto de emergencia. Por ejemplo, tras la lluvia del último viernes, se afectó la zona de Apipa, en el cono norte de la ciudad.

TE RECOMENDAMOS

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Arequipa: huaicos por lluvias torrenciales dejan 2 muertos y más de 2 mil afectados

lr.pe

En redes sociales, los usuarios mostraron su enojo porque aún no habían sido visitado, aunque el funcionario dijo que se agendarían. Hay puntos como la zona alta de Cayma y el Cono Norte con graves daños. “En las emergencias se debería atender a todos por igual”, indicaron usuarios.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Anuncian bono 500 para afectados

El viceministro anunció que se aplicará el bono 500 a los afectados por las lluvias. Para ello, se empezará a empadronar a las familias cuyas viviendas hayan sido afectadas por los huaicos de los últimos días en Arequipa. La tarea se desarrollará en conjunto a las municipalidades. Se informó que al momento se identificó a 220 viviendas.

Zonas afectadas aún muestran la destrucción por el desborde de torrenteras. Foto: Mirelia Quispe - La República.

Zonas afectadas aún muestran la destrucción por el desborde de torrenteras. Foto: Mirelia Quispe - La República.

“Tiene que ser dirigido a la gente que realmente necesita, ahora estamos a evaluación (…) saber cuántas viviendas están inhabilitadas y destruidas para saber cuántos bonos entregar”, señaló Oswaldo Rojas, desde la zona Buena Vista en Yanahuara.

Sin embargo, Rojas informó que hasta la fecha solo se entregó un solo bono a un afectado, en la zona de Cháparra, en la provincia de Caravelí.

¿En qué distritos de Arequipa empadronarán a los afectados?

El bono por Arrendamiento de Viviendas para Emergencias (BAE) comprende una mensualidad de 500 soles por un periodo de dos años a las familias cuyas viviendas han sido afectadas por las lluvias. Aplicará a todos los afectados en la región que pasen la previa evaluación.

“El municipio va a llenar las fichas y el Ministerio de Vivienda va a validarlas y empieza la convocatoria de la entrega de bonos. Es fundamental identificar a las personas que verdaderamente lo necesitan”, enfatizó el viceministro de Vivienda.

Notas relacionadas
Emergencia por lluvias EN VIVO: suspenden rutas y reportan muertos y damnificados en Arequipa, Piura, Ica y más regiones

Emergencia por lluvias EN VIVO: suspenden rutas y reportan muertos y damnificados en Arequipa, Piura, Ica y más regiones

LEER MÁS
Adulta mayor muere tras ser arrastrada por huaico en Arequipa: vecinos intentaron salvarla

Adulta mayor muere tras ser arrastrada por huaico en Arequipa: vecinos intentaron salvarla

LEER MÁS
Arequipa: huaicos por lluvias torrenciales dejan 2 muertos y más de 2 mil afectados

Arequipa: huaicos por lluvias torrenciales dejan 2 muertos y más de 2 mil afectados

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac tras intentar salvar a perrito

Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac tras intentar salvar a perrito

LEER MÁS
Las tres mejores universidades del Perú, según World University Rankings 2026: el primer lugar obtuvo 60 puntos en calidad de investigación

Las tres mejores universidades del Perú, según World University Rankings 2026: el primer lugar obtuvo 60 puntos en calidad de investigación

LEER MÁS
Identifican a conductor que atropelló a campeona nacional de buceo, Lizeth Marzano: es buscado por la PNP

Identifican a conductor que atropelló a campeona nacional de buceo, Lizeth Marzano: es buscado por la PNP

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arequipa: afectados por lluvias piden al Gobierno Central presencia en todas las zonas de emergencia

Olimpia venció de visita a Cerro Porteño en el superclásico paraguayo y es líder de la tabla

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Sociedad

Emergencia por lluvias EN VIVO: suspenden rutas y reportan muertos y damnificados en Arequipa, Piura, Ica y más regiones

Piuranos celebran ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo arzobispo de Piura y Tumbes

¿Cómo saber si una movilidad escolar está autorizada para hacer el servicio?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

Raúl Espíritu Cavero de 80 años, accesitario de Lucinda Vásquez, ocupará su lugar en el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025