Arequipa: afectados por lluvias piden al Gobierno Central presencia en todas las zonas de emergencia

Viceministro de Vivienda sostuvo que se evaluará a beneficiarios de bono. Foto: Mirelia Quispe - La República.

El viceministro de Vivienda, Oswaldo Rojas, arribó este sábado 21 de febrero al distrito de Yanahuara, uno de las zonas afectadas por las lluvias torrenciales de los dos últimos días en la provincia de Arequipa. Sin embargo, los damnificados de otras jurisdicciones también solicitaron la presencia del representante del Ejecutivo.

Y es que cada día de precipitación va dejando un nuevo punto de emergencia. Por ejemplo, tras la lluvia del último viernes, se afectó la zona de Apipa, en el cono norte de la ciudad.

En redes sociales, los usuarios mostraron su enojo porque aún no habían sido visitado, aunque el funcionario dijo que se agendarían. Hay puntos como la zona alta de Cayma y el Cono Norte con graves daños. “En las emergencias se debería atender a todos por igual”, indicaron usuarios.

Anuncian bono 500 para afectados

El viceministro anunció que se aplicará el bono 500 a los afectados por las lluvias. Para ello, se empezará a empadronar a las familias cuyas viviendas hayan sido afectadas por los huaicos de los últimos días en Arequipa. La tarea se desarrollará en conjunto a las municipalidades. Se informó que al momento se identificó a 220 viviendas.

“Tiene que ser dirigido a la gente que realmente necesita, ahora estamos a evaluación (…) saber cuántas viviendas están inhabilitadas y destruidas para saber cuántos bonos entregar”, señaló Oswaldo Rojas, desde la zona Buena Vista en Yanahuara.

Sin embargo, Rojas informó que hasta la fecha solo se entregó un solo bono a un afectado, en la zona de Cháparra, en la provincia de Caravelí.

¿En qué distritos de Arequipa empadronarán a los afectados?

El bono por Arrendamiento de Viviendas para Emergencias (BAE) comprende una mensualidad de 500 soles por un periodo de dos años a las familias cuyas viviendas han sido afectadas por las lluvias. Aplicará a todos los afectados en la región que pasen la previa evaluación.

“El municipio va a llenar las fichas y el Ministerio de Vivienda va a validarlas y empieza la convocatoria de la entrega de bonos. Es fundamental identificar a las personas que verdaderamente lo necesitan”, enfatizó el viceministro de Vivienda.