Bus de la empresa Oltursa se vuelca durante su recorrido en pista inundada por lluvias en Ica

Un bus de la empresa Oltursa se volcó la noche de este miércoles 18 mientras realizaba su recorrido por la región Ica, luego de que intensas precipitaciones provocaran la caída de un huaico que irrumpió en la vía. El accidente ocurrió en la Panamericana Sur kilómetro 368, en el distrito de Palpa, según reporta el Cuerpo General de Bobmeros del Perú (CGBP).

De acuerdo con los primeros reportes, el deslizamiento de lodo y piedras sorprendió al conductor cuando atravesaba la zona afectada por las lluvias. La masa de tierra habría cubierto parte de la carretera, generando que la unidad pierda estabilidad y termine volcada a un costado del camino. Hasta el cierre de esta edición, no se ha confirmado la situación de los pasajeros ni del personal a bordo.

Algunos conductores que transitaban por el sector registraron el momento posterior al siniestro con sus teléfonos móviles. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa al vehículo interprovincial recostado sobre uno de sus lados y a los equipos de rescate intentar y personas ayudar a los heridos y verificar la magnitud del accidente.

Aumento de lluvias generan accidentes viales

Este no sería el único incidente similar reportado, pues en Arequipa un bus interprovincial con 47 pasajeros quedó trapado en el zanjón del intercambio vial de la Variante de Uchumayo. La situación generó momentos de tensión entre los ocupantes y obligó a ejecutar un operativo especial de rescate. El vehículo se dirigia a Tacna y fue en horas de la noche que sucedió el incidente.

Según las autoridades, el nivel superó 1,60 metros y cubrió las lunas con lodo. Por ello, los usuarios se trasladaron al segundo piso y salieron por los orificios de ventilación que funcionaron como rutas de escape.

