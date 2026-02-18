Inseguridad y fenómeno del niño: los puntos urgentes que debe abordar el reemplazante de José Jerí

El reemplazo de Jerí comenzará a trabajar a partir de este 19 de febrero. A su cargo hay dos puntos que requieren medidas urgentes: la lucha contra la delincuencia y el control del fenómeno del Niño. Si bien en los meses que esté en el poder el presidente no podrá dar soluciones duraderas a cada problema, su gestión debe evitar que estos se agraven y generen mayores perjuicios para la población.

El escenario es complicado. En declaraciones para La República, el analista de datos Juan Carbajal afirmó que del 1 al 29 de enero se perpetraron 190 homicidios, lo que da un promedio diario de 6,8. Con respecto al fenómeno del Niño, Piura ya está sufriendo los embates, con varias inundaciones que recuerdan lo ocurrido hace casi diez años, durante el verano de 2017.

Para entender más sobre las acciones urgentes que debe llevar a cabo el próximo presidente en estos temas, La República conversó con Marisol Vargas, politóloga de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).

Delincuencia

Para Vargas, el nuevo presidente no debe dejarse llevar por acciones de impacto inmediato, sino apostar por sentar las bases necesarias para que una nueva administración pueda continuar el trabajo en favor de la lucha contra la delincuencia.

“Se necesitan bases para derogar las leyes vinculadas al crimen que se aprobaron hace poco tiempo, porque atentan contra la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen en el país. Se deberían establecer lineamientos para políticas que puedan prolongarse en el tiempo. No es un momento para acciones de impacto inmediato, porque esas medidas no son sostenibles”, indicó.

La politóloga señala que en la gestión de Jerí ya se vieron acciones que no mostraban impacto real: “Necesitamos algo más que estados de emergencia o visitas a penales. La población no se abastece con fotos posadas o acciones coordinadas que solo son muestras del momento. Esto no garantiza ni asegura absolutamente nada. Un estado de emergencia no tiene sustento real; no han logrado frenar los asesinatos de choferes de transporte público”, apuntó.

Vargas consideró que el próximo ministro del Interior debe mostrar capacidad estratégica y un perfil profesional intachable: “Debe ser alguien con experiencia probada en la lucha contra la delincuencia, con estudios en criminología y planeamiento estratégico, además de habilidades de negociación, que son imprescindibles en estas situaciones. No necesariamente tiene que ser alguien de formación castrense, pero sí contar con un perfil técnico. No puede tener un perfil político. En suma, debe ser alguien que cuente con las herramientas necesarias”.

Fenómeno del Niño

Sobre el fenómeno del Niño, Vargas consideró que la situación es “aún más grave”, ya que se conocen los fuertes estragos que año tras año puede traer consigo esta alteración climática.

“Las autoridades han mantenido la falta de preparación y la escasez de datos para la reconstrucción y el apoyo a las víctimas. El control del fenómeno del Niño ya debería tener acciones establecidas. Si no las hay a estas alturas del año, vamos a terminar sometidos a las mismas desgracias de siempre ante estas situaciones”.

La politóloga consideró que las políticas de reubicación son imprescindibles: “Las acciones deben ir de la mano con un proceso de urbanización en las zonas más afectadas por este fenómeno. Hay lugares donde se debe evaluar dónde no construir. Si el próximo presidente solo va a establecer mesas de diálogo sobre este tema, será una señal de que no hay un plan definido y puede evidenciar que no existen planes al respecto. Una de las acciones urgentes es reubicar a las personas que estén viviendo cerca de las zonas más vulnerables. Ellos son los primeros en sufrir los embates de estos fenómenos”, señaló.

Además, aseguró que debe conocerse bien el funcionamiento de cada institución para evitar acciones vacías. Apuntó también que las medidas de control de daños pueden terminar “jugando” a favor de la corrupción: “Para coordinarse, deben existir planes de contingencia con un presupuesto claro. Si esto no se ha logrado, las conversaciones no prosperarán. (…) Se debe tener claro quién es la población que en primer orden se verá afectada y de qué manera se pueden enfrentar las adversidades desde cada responsabilidad institucional. Si ese mapeo no está claro, vamos a dejar la puerta abierta a procesos de reconstrucción que finalmente no muestran mejoras y que, por el contrario, terminan sirviendo para la proliferación de la corrupción”, concluyó.