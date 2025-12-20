José Domingo Pérez no pidió 35 años de cárcel para Keiko Fujimori en medio de evaluación para archivar Caso Cócteles

LO FALSO:

Hoy, 19 de diciembre de 2025, el fiscal Domingo Pérez solicitó cárcel inmediata para Keiko Fujimori al considerar que representa un grave peligro para el Perú de cara a las elecciones generales del 2026.

LO VERDADERO:

El fiscal José Domingo Pérez pidió que el Caso Cócteles no se archive ante el Poder Judicial. En ningún momento pidió que Keiko Fujimori sea condenada por 35 años de prisión en plena audiencia de evaluación para el archivamiento.

Nota: las páginas que se encomiendan a estos bulos juegan en contra del derecho a la información de las personas. El área de investigación del Verificador identificó que estos supuestos medios de comunicación publican en sus muros, al principio, redacciones afirmando la falsedad, para luego de obtener viralidad, cambiar totalmente su enfoque por supuestos, como "miles de peruanos" o "el pueblo exige". Tenga cuidado.

En el contexto de la audiencia de evaluación para el archivamiento del Caso Cócteles, celebrado el 19 de diciembre de 2025, luego de un fallo del Tribunal Constitucional que ordena el cierre definitivo de las investigaciones contra Keiko; se ha viralizado por redes sociales que, supuestamente, el fiscal Domingo Pérez pidió 35 años de prisión para Keiko Fujimori, la lideresa investigada de Fuerza Popular. No obstante, se trata de una falsa narrativa.

José Domingo no pidió cárcel para Keiko el 19 de diciembre de 2025

Para corroborar la afirmación, revisamos en completo la audiencia de evaluación del Caso Cócteles por el Poder Judicial, donde llamaron a presentar cargos al Ministerio Público (Contraloría y Fiscalía) y a la defensa de Keiko Fujimori.

Al principio de la audiencia, José Domingo Pérez pidió 30 minutos para exponer el caso y comunicar el mensaje de la Fiscalía. El servidor público se pronunció dos veces a lo largo de la transmisión de la audiencia, pero en ningún momento pide cárcel contra Keiko Fujimori. En realidad, solo ha expuesto los logros del caso y el porqué no debería ser archivado, al igual que los otros letrados de la investigación.

En la actualidad, el Poder Judicial ha suspendido la audiencia y se está a la espera de la decisión crucial de la investigación del Caso Cócteles, que incluye a varios funcionarios públicos, figuras políticas y empresas privadas ante el delito de lavado de activos por presuntamente financiar las campañas de Fuerza Popular desde el 2011 al 2016.

Conclusión

José Domingo Pérez no pidió en ningún momento 35 años de cárcel contra Keiko Fujimori en la audiencia del Caso Cócteles del 19 de diciembre de 2025. El servidor público, junto a otros fiscales del equipo de investigación, expusieron sus razones por la que el Caso Cócteles no debería ser archivado. Este tipo de bulos ha sido publicado por páginas que cambian sus enfoques desinformativos para pasar por presuntos. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

