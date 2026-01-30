HOYSuscripcion LR Focus

Denuncia contra jugadores de Alianza Lima: Abogado de víctima revela más detalles | Fuerte y Claro

Sociedad

Capturan a banda dedicada al robo de autopartes cuando intentaban sustraer un vehículo en la vía Expresa, Lince

Tres delincuentes, miembros de la banda Los Malditos del Cono, fueron detenidos, y también se incautaron celulares, vehículos y municiones durante la operación.

Los criminales fueron perseguidos desde La Victoria por agentes de inteligencia de la PNP.
Los criminales fueron perseguidos desde La Victoria por agentes de inteligencia de la PNP. | Foto: composición LR/ PNP

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron el 30 de enero a una peligrosa banda dedicada al robo de autopartes. Los criminales fueron interceptados en plena Vía Expresa de Paseo de la República, en el distrito de Lince, mientras remolcaban un vehículo robado.

Durante el registro, la PNP halló sacos repletos de piezas robadas, como faros y tableros. Estos accesorios, debido a su tamaño, eran trasladados con facilidad por los delincuentes para su comercialización.

ELECCIONES 2026: EL POLÉMICO HISTORIAL DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Tres delincuentes fueron capturados tras operativo

La captura se produjo después de que las cámaras de videovigilancia y las patrullas del sector detectaran un movimiento inusual: un automóvil remolcaba al otro para no levantar sospechas. Al ser intervenidos, los ocupantes no supieron explicar la procedencia del vehículo ni presentaron documentos que acreditaran su propiedad.

Los detenidos identificados como Víctor Virgilio Vallejos Ladd (65), Nicolás Denilson Cornejo Navas (24) y Sandro Rafael Becerra Casapia (29) pertenecen a la banda criminal Los Malditos del Cono. Durante la intervención se incautaron tres equipos celulares, una camioneta Peugeot de placa B2P-236, un auto Kia (BAO-496) y cinco municiones para pistola 9 mm corto de la marca Águila.

Según informaron fuentes policiales, la banda utilizaba la modalidad de 'arrastre' o 'remolque' para evitar que se activaran las alarmas o el sistema de GPS del vehículo robado, simulando ante los transeúntes una simple avería mecánica.

Asimismo, indicaron que uno de los autos habría sido sustraído varios días antes, lo que alertó a las autoridades, que iniciaron el seguimiento de inteligencia desde el distrito de La Victoria (donde el carro fue visto estacionado).

Las primeras investigaciones revelan que los artículos serían trasladados hacia el sur de Lima para su venta ilegal. Además, sugieren que los detenidos operaban desde zonas de comercio informal, como las avenidas Iquitos y Manco Cápac, así como el jirón Antonio Raimondi, puntos conocidos por la comercialización de autopartes de procedencia ilícita.

Desarticulación causó caos vehicular en la vía Expresa

Peritos de la Dirección de Protección y Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE) fueron convocados para determinar el origen de las autopartes incautadas y de los autos robados. Aunque el caso ha quedado bajo la jurisdicción de la Brigada de Robos de la Dirincri, la operación policial generó una fuerte congestión en la Vía Expresa debido a la restricción de carriles, a media cuadra de la estación Javier Prado del Metropolitano, lo que complicó el tránsito en una hora de alta afluencia.

