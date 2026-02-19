ONPE anunció sesiones virtuales de capacitación para quienes hayan sido elegidos miembros de mesa en las elecciones presidenciales de 2026. | Foto: composición LR/Andina

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que llevará a cabo capacitaciones virtuales dirigidas a las personas seleccionadas como miembros de mesa para las próximas elecciones presidenciales de 2026. La entidad precisó que esta modalidad tienen como objetivo reforzar los conocimientos sobre la instalación de mesas, el desarrollo de la votación y el correcto llenado de actas, a fin de garantizar un proceso transparente y ordenado en todo el país.

En vísperas de que se inicie el proceso electoral, la ciudadanía se alista para asumir un rol clave en la jornada democrática, ya sea como votante o como integrante de mesa. En ese contexto, crece el interés por conocer los procedimientos, las responsabilidades y los plazos establecidos por las autoridades para garantizar un desarrollo ordenado de los comicios.

¿Cuándo empezarán las capacitaciones virtuales de la ONPE?

Según informó el organismo público, del 26 de febrero al 11 de abril se desarrollarán capacitaciones en modalidad virtual a través de la plataforma ONPEduca. Las jornadas también estarán dirigidas a los electores y personeros. Asimismo, el organismo precisó que el material informativo permanecerá disponible de forma permanente para quienes accedan a la preparación.

De manera complementaria, la ONPE precisó que, en paralelo a la modalidad virtual, también se llevarán a cabo sesiones presenciales en sus oficinas distritales a nivel nacional, programadas del 26 de febrero al 12 de abril, con el fin de reforzar la preparación de los actores involucrados en la jornada.

Además, la entidad anunció la organización de dos capacitaciones masivas los domingos 29 de marzo y 5 de abril en los locales de votación, dirigidas específicamente a quienes ejercerán como miembros de mesa, a fin de afinar detalles operativos antes del día de los comicios.

¿Qué pasaría si asisten los miembros de mesa en las elecciones presidenciales?

La sanción económica para los miembros de mesa que no asistan a cumplir con su deber cívico, lleguen tarde o no firmen la hoja de asistencia asciende a S/275, según lo establecido por las autoridades electorales.

Por otro lado, quienes participen durante toda la jornada recibirán una compensación de S/165, además de un día de descanso no compensable. Este beneficio aplica tanto a trabajadores del sector público como del privado que formen parte de las jornadas presenciales masivas, en reconocimiento al tiempo y la responsabilidad asumida durante el proceso electoral.