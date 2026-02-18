Multarán hasta con medio millón de soles a los partidos que no presenten información financiera de aportes y gastos

Las 38 organizaciones políticas que participarán en las próximas elecciones generales del 12 de abril serán multadas hasta con medio millón de soles si es que no cumplen con presentar, de forma obligatoria, los informes financieros de los aportes, ingresos y gastos realizados en la presente campaña, advirtió la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La ONPE explicó que las agrupaciones políticas tienen hasta el próximo 20 de marzo para remitir la primera de las dos entregas obligatorias, donde se tienen que especificar los aportes, ingresos y gastos que concretaron en el periodo comprendido entre el 26 de marzo y el 13 de marzo del 2026. La segunda entrega se tendrá que presentar en un plazo no mayor a 15 días hábiles después de la publicación en El Peruano de la resolución que declare el fin del proceso electoral.

De no cumplir con esta exigencia, la ONPE señaló que los partidos políticos habrán cometido una infracción muy grave, cuya sanción es una multa no menor de S/170.500 (31 UIT) ni mayor de S/550.000 (100 UIT); además de la pérdida del financiamiento público directo. En el caso de que la falta haya sido ejecutada por un candidato, las sanciones van de S/5.500 (1 UIT) y S/27.500 (5 UIT).

Debido a esta situación, la ONPE viene brindando asistencia técnica a las 38 agrupaciones políticas que la solicitan; así como a sus candidatos y responsables de campaña para que sepan cómo presentar la información financiera requerida.

Capacitan a responsables

Este miércoles, por ejemplo, la ONPE y el National Democratic Institute (NDI) desarrollaron una capacitación para representantes legales, tesoreros y contadores de partidos políticos y alianzas electorales. También brindó información a mujeres que postulan en las elecciones generales durante un evento organizado por Idea Internacional.

“El próximo viernes 20 de febrero se tiene programada la capacitación de candidatos, en coordinación con el NDI y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP)”, mencionó.

Los especialistas de la ONPE se encuentran explicando cómo presentar la información financiera y qué documentos de sustento se tienen que adjuntar.

“Se pone énfasis en las disposiciones establecidas en la Ley de Organizaciones Políticas relacionadas con los aportes e ingresos recibidos y se recuerda que ahora se permite que las empresas peruanas –además de las personas naturales– puedan realizar aportes a organizaciones políticas y candidatos, ya sea en dinero o en especie”, precisó.



La información que entreguen las organizaciones políticas y los candidatos obligados a hacerlo será publicada en el portal PDF Claridad junto con los respectivos informes técnicos de verificación y control.