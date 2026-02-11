HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 11 de febrero | LR+ Noticias

Política

Elecciones 2026: miembros de mesa serán capacitados el 29 de marzo y 5 de abril por la ONPE

Jornadas de capacitación será de forma virtual en los locales de votación. También se pondrá a disposición un portal web para capacitaciones virtuales a miembros de mesa, electores y personeros.

ONPE definió las fechas oficiales para las capacitaciones de miembros de mesa 2026.
ONPE definió las fechas oficiales para las capacitaciones de miembros de mesa 2026.

Los miembros de mesa serán capacitados de forma virtual el próximo domingo 29 de marzo y 5 de abril, previo a las elecciones generales del 2026. La actividades se realizarán en los locales de votación donde recibirán además material instructivo, confirmó Rafael Arias Valverde, subgerente de Relaciones Institucionales de la ONPE.

Únete a nuestro canal de política y economía

La cantidad de organizaciones políticas que participarán en estos comicios hace necesario una capacitación más rigurosa a fin de que los miembros de mesa se familiaricen con el material electoral y absuelvan sus dudas. Se debe tener en cuenta que el próximo 12 de abril se votará no solo por la presidencia y vicepresidencia, sino también por senadores, diputados y Parlamento Andino.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ, JUERGAS, VOTOS Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Desde la ONPE precisaron que que desde el próximo 26 de febrero hasta el 12 de abril todas sus oficinas distritales a nivel nacional contarán con material de capacitación. Adicional a ello, se implementará una página web donde los electores y personeros también podrán acceder a cursos virtuales.

Se informó también que los miembros de mesa recibirán ese día dos refrigerios y una compensación económica de S/165 tras completar la jornada completa y el proceso de capacitación. El proceso se desarrollará de 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.; sin embargo, el conteo de votos podría extener hasta por seis y ocho horas más esa labor.

Notas relacionadas
Más de 103 mil peruanos aún tienen el DNI amarillo: Reniec amplía horario para actualizar documento antes del 12 de abril

Más de 103 mil peruanos aún tienen el DNI amarillo: Reniec amplía horario para actualizar documento antes del 12 de abril

LEER MÁS
Cómo saber si soy miembro de mesa en Elecciones Perú 2026: link oficial de ONPE

Cómo saber si soy miembro de mesa en Elecciones Perú 2026: link oficial de ONPE

LEER MÁS
Calendario electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes saber para los comicios

Calendario electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes saber para los comicios

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí: Congreso alcanza las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

José Jerí: Congreso alcanza las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

LEER MÁS
José Jerí celebró su cumpleaños con funcionarios vinculados a presunta red investigada en el Congreso

José Jerí celebró su cumpleaños con funcionarios vinculados a presunta red investigada en el Congreso

LEER MÁS
Rospigliosi defiende a militar que mató a niñas de 6 y 14 años

Rospigliosi defiende a militar que mató a niñas de 6 y 14 años

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: miembros de mesa serán capacitados el 29 de marzo y 5 de abril por la ONPE

Franco Velazco exige que Kevin Ortega y Alejandro Villanueva no arbitren partidos de Universitario: "Esperamos una sanción ejemplar"

Científicos de EE.UU. revelan que estos alimentos ultraprocesados elevarían 47% el riesgo de sufrir infartos y derrames cerebrales en adultos

Política

Elecciones 2026: ONPE realizará este jueves 12 el sorteo para definir la ubicación de partidos en la cédula de votación

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

José Jerí viajará a Roma el próximo 11 de mayo para una audiencia privada con el Papa León XIV

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: miembros de mesa serán capacitados el 29 de marzo y 5 de abril por la ONPE

Elecciones 2026: ONPE realizará este jueves 12 el sorteo para definir la ubicación de partidos en la cédula de votación

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025