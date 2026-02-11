Elecciones 2026: miembros de mesa serán capacitados el 29 de marzo y 5 de abril por la ONPE

Los miembros de mesa serán capacitados de forma virtual el próximo domingo 29 de marzo y 5 de abril, previo a las elecciones generales del 2026. La actividades se realizarán en los locales de votación donde recibirán además material instructivo, confirmó Rafael Arias Valverde, subgerente de Relaciones Institucionales de la ONPE.

La cantidad de organizaciones políticas que participarán en estos comicios hace necesario una capacitación más rigurosa a fin de que los miembros de mesa se familiaricen con el material electoral y absuelvan sus dudas. Se debe tener en cuenta que el próximo 12 de abril se votará no solo por la presidencia y vicepresidencia, sino también por senadores, diputados y Parlamento Andino.

Desde la ONPE precisaron que que desde el próximo 26 de febrero hasta el 12 de abril todas sus oficinas distritales a nivel nacional contarán con material de capacitación. Adicional a ello, se implementará una página web donde los electores y personeros también podrán acceder a cursos virtuales.

Se informó también que los miembros de mesa recibirán ese día dos refrigerios y una compensación económica de S/165 tras completar la jornada completa y el proceso de capacitación. El proceso se desarrollará de 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.; sin embargo, el conteo de votos podría extener hasta por seis y ocho horas más esa labor.