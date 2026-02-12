ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el sorteo público que definió la ubicación de las 38 organizaciones políticas en la cédula de sufragio para las elecciones generales 2026. Por resultado de la extracción de bolillas, la alianza electoral Venceremos obtuvo el número 1, lo que la coloca en la primera casilla de la papeleta que recibirán millones de ciudadanos el próximo 12 de abril.

Detrás se ubican el Partido Patriótico del Perú (2) y el Partido Cívico Obras (3). En los siguientes lugares figuran el Frepap (4), Partido Demócrata Verde (5), Partido del Buen Gobierno (6), Perú Acción (7) y PRIN (8), en una lista que se extiende hasta completar las 38 posiciones, con el Partido Morado en el último lugar.

Tener la primera ubicación en una cédula con 38 agrupaciones podría representar una ventaja para la organización. En procesos con alta fragmentación como el que tendremos en el país, la posición puede incidir en la recordación del símbolo o candidato y en el llamado “voto por arrastre visual”, especialmente entre electores indecisos o con escasa información.

En esa línea, el politólogo Fernando Tuesta señaló en su cuenta de X que no solo la ubicación del primer partido en la cédula es beneficioso, sino también el último, en este caso, el Partido Morado. "En este aspecto, una ventaja es tener el primer puesto y el último. Toca ahora a los partidos, informar a sus electores dónde está ubicado su partido favorito", explicó.

Elecciones 2026: este es el orden de la cédula de sufragio