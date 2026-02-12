HOYSuscripcion LR Focus

Fuerza Popular sigue abrazando a José Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

La ONPE oficializó el orden de las organizaciones políticas en la cédula de sufragio para las elecciones generales 2026. Tras el sorteo la Alianza Electoral Venceremos obtuvo la primera ubicación, seguida por el Partido Patriótico del Perú y el Partido Cívico Obras.

ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio
ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio | Composición LR | Foto: composición LR

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el sorteo público que definió la ubicación de las 38 organizaciones políticas en la cédula de sufragio para las elecciones generales 2026. Por resultado de la extracción de bolillas, la alianza electoral Venceremos obtuvo el número 1, lo que la coloca en la primera casilla de la papeleta que recibirán millones de ciudadanos el próximo 12 de abril.

Detrás se ubican el Partido Patriótico del Perú (2) y el Partido Cívico Obras (3). En los siguientes lugares figuran el Frepap (4), Partido Demócrata Verde (5), Partido del Buen Gobierno (6), Perú Acción (7) y PRIN (8), en una lista que se extiende hasta completar las 38 posiciones, con el Partido Morado en el último lugar.

Tener la primera ubicación en una cédula con 38 agrupaciones podría representar una ventaja para la organización. En procesos con alta fragmentación como el que tendremos en el país, la posición puede incidir en la recordación del símbolo o candidato y en el llamado “voto por arrastre visual”, especialmente entre electores indecisos o con escasa información.

En esa línea, el politólogo Fernando Tuesta señaló en su cuenta de X que no solo la ubicación del primer partido en la cédula es beneficioso, sino también el último, en este caso, el Partido Morado. "En este aspecto, una ventaja es tener el primer puesto y el último. Toca ahora a los partidos, informar a sus electores dónde está ubicado su partido favorito", explicó.

Elecciones 2026: este es el orden de la cédula de sufragio

  1. Alianza Electoral Venceremos
  2. Partido Patriótico del Perú
  3. Partido Cívico Obras
  4. Frepap
  5. Partido Demócrata Verde
  6. Partido del Buen Gobierno
  7. Perú Acción
  8. PRIN
  9. Partido Progresemos
  10. Partido Sí Creo
  11. Partido País Para Todos
  12. Partido Frente de la Esperanza
  13. Partido Perú Libre
  14. Partido Ciudadanos por el Perú
  15. Primero La Gente
  16. Partido Juntos Por el Perú
  17. Partido Podemos Perú
  18. Partido Democrático Federal
  19. Partido Fe en el Perú
  20. Partido Integridad Democrática
  21. Partido Fuerza Popular
  22. Alianza Para el Progreso
  23. Partido Cooperación Popular
  24. Ahora Nación
  25. Libertad Popular
  26. Un Camino Diferente
  27. Avanza País
  28. Perú Moderno
  29. Partido Perú Primero
  30. Salvemos al Perú
  31. Partido Somos Perú
  32. APRA
  33. Partido Renovación Popular
  34. Partido Demócrata Unido Perú
  35. Partido Fuerza y Libertad
  36. Partido de los Trabajadores y Emprendedores
  37. Partido Unidad Nacional
  38. Partido Morado
