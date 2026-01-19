HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Dos muertos y cuatro heridos dejan triple choque en Tacna: dos autos colisionaron contra un triciclo

Accidente ocurrió en el kilometro 1311 de la carretera Panamericana Sur. Los afectados fueron trasladados al hospital Hipólito Unanue.

Los fallecidos fueron trasladados a la morgue de Tacna. Foto: Liz Ferrer, La República
Los fallecidos fueron trasladados a la morgue de Tacna. Foto: Liz Ferrer, La República

La noche del domingo 18 de enero, dos automóviles y un triciclo colisionaron en la carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 1311, en Tacna. Como resultado, dos personas murieron. También se tuvieron otras cuatro resultaros heridas.

El lamentable suceso ocurrió a las 10:00 p. m. en la jurisdicción de Magollo. El impacto ocurrió entre el automóvil con placa de rodaje Z1Z-622, conducido por Víctor Guerra Huallpa; un segundo vehículo de placa Z4M-611, manejado por Viviano Paniagua Cárdenas; y un triciclo. Esta última unidad menor fue conducida por Óscar Calané Chambi, quien falleció, al igual que Paniagua.

Identifican a heridos

Los heridos fueron identificados como Delcia Burga Chicaña (57), Luz Burga (22), Valentina Meza (19) y Haydee Ponce Candia (35). Todos fueron llevados al hospital Hipólito Unanue.

El caso pasó a manos de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, la cual investigará las causas del accidente. Se conoce que una de las dos unidades vehiculares eran colectivos que prestan servicio hacia Arica.

