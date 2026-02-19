Con solo 14 años, adolescente de Huánuco se convirtió en el postulante más joven del examen de admisión de la UNI 2026-I

Un gran número de jóvenes de todo el Perú llega a Lima para postular a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), una de las instituciones educativas más importantes del país. Incluso adolescentes aún en etapa escolar se animan a dar ese paso, como es el caso de Thiago Gadiel Viviano Durán, un peruano de 14 años que decidió asumir uno de los retos académicos más exigentes.

Thiago se convirtió en el candidato más joven del examen de admisión UNI 2026-I, un proceso que reúne a cerca de 6.000 aspirantes en busca de más de 1.800 vacantes. Su presencia no pasó desapercibida entre chicos mayores que, al igual que él, llegaron con la expectativa de lograr un cupo.

TE RECOMENDAMOS ¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Padres ingenieros influyeron en su elección académica

Viviano Durán nació en Huánuco el 1 de enero de 2012. Sus primeros años de escuela los realizó en su ciudad natal y luego se mudó al distrito de San Miguel, junto a su madre, quien lo apoya en su preparación y postulación, ya que también es ingeniera agroindustrial de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Unheval).

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Por su parte, su padre culminó la carrera de Ingeniería Civil en la misma casa de estudios. Ese entorno académico influyó desde temprano en su interés por esta área.

Según relató el muchacho, la experiencia de su padre fue clave para tomar la decisión de participar en la prueba. “Mi papá se propuso ingresar en el siguiente examen estudiando en el Centro Preuniversitario. Me contaba que estudiaba todo el día y cuando llegó el día del examen sacó primer puesto y, hasta creo, que también el puntaje más alto de todo el examen”, contó en entrevista con la Agencia Andina.

A los 10 años ingresó a la facultad de Matemática y Física de la universidad en Huánuco

Thiago ya cuenta con experiencia en evaluaciones universitarias. A los nueve años postuló por primera vez y, con 10, logró ingresar a la carrera de Matemáticas y Física en la Unheval. Con el paso del tiempo también obtuvo vacantes en Arquitectura, Ingeniería Civil y Sistemas, siempre con la intención de seguir poniéndose a prueba.

Thiago es uno de los 6.000 postulantes que esperan obtener una vacante para la UNI. Foto: Andina

Además, ingresó a la carrera de Sistemas en la Universidad Nacional del Callao y estuvo cerca de alcanzar una vacante en Ingeniería Mecánica de Fluidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde quedó a solo 60 puntos del ingreso.

Tras culminar la primera jornada del examen de admisión UNI 2026-I, Thiago señaló que se sintió tranquilo con su desempeño. “Siento que me fue bien en el primer día”, comentó. Indicó que se desenvuelve mejor en Razonamiento Matemático y Razonamiento Verbal, mientras que Humanidades representa el área más complicada.

El viernes regresará a la sede universitaria para rendir la última evaluación del proceso, con la misma disciplina que lo llevó hasta este punto. Aunque aún no termina la secundaria, mantiene claras sus metas académicas.