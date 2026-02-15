El regreso de los burriers: 259 detenidos con droga en el aeropuerto Jorge Chávez

El ingenio de los narcotraficantes no se toma vacaciones, fin de semana ni feriado. Los agentes de la Dirección Antidrogas, tampoco. Pero, lo que ocurrió a las 9.46 de la noche del 11 de enero, cuando una pareja de peruanos ingresó al aeropuerto internacional Jorge Chávez, sorprendió a los más ‘curtidos’ policías.

Fue un operativo extraño por donde se lo mire, pues no registra antecedentes similares.

Esa noche, Jhossep Infante López y Ruth Acosta Tineo llegaron como cualquier otro viajero: tranquilos, con sus maletas y boletas en mano. Nada hacía imaginar que, bajo la vestimenta, escondían una sustancia ilegal que cambiaría sus vidas.

El destino era los Estados Unidos, vía Chile, el riesgo por supuesto era absoluto, aunque la recompensa prometía tener dinero rápido.

Sin embargo, en los pasillos del primer terminal aéreo del Perú, la estrategia se activó al máximo. La mujer, serena, gestionó el check-in y luego se separó de su pareja transportando 3.270 kilogramos de ketamina. Él avanzó solo, sin equipaje, llevando sobre su cuerpo otros 4 kilos 335 gramos de la misma sustancia adheridos al cuerpo, como una ‘momia humana’.

El plan, que parecía perfecto hasta ese instante, se rompió en cuestión de segundos. Un can antidrogas se detuvo, se sentó y marcó.

La revisión reveló paquetes en la espalda, muslos y piernas. La mujer intervenida narró que era una comerciante ambulante en Aguas Verdes y que, tras ser captada por Jhossep, se trasladó desde Ecuador.

Esta nueva modalidad estaba al descubierto. Las manos que recibieron los US$ 1.000 prometidos quedaron esposadas. El narcotráfico volvía a mostrar hasta dónde es capaz de llegar.

Ellos son dos de los cinco burriers detenidos este año (del 1 de enero al 10 de febrero) en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El general PNP Leiby Huamán Daza, Director Antidrogas, explica que se trata de tres mujeres y dos varones. “Dos de ellos fueron sorprendidos por llevar droga en equipaje, uno por ingesta y los otros dos adheridos al cuerpo” indicó a La República, en una entrevista exclusiva.

Asimismo, explicó que dos tenían como país destino Brasil, 2 iban a Chile y uno a España. “Los cinco son peruanos y trataron de pasar 19 kilos 325 gramos de clorhidrato de cocaína”, sostuvo. El oficial asegura que en el caso de la ketamina no se ha visto en la historia esta modalidad. La ‘momia’ en el país se ha empleado para enviar cocaína, pero es la primera vez que se incauta este anestésico con ese método.

Se trata de una sustancia de efecto rápido que se utiliza tanto con seres humanos (como sedante en operaciones menores) como con animales (como tranquilizante). A dosis altas, causa intoxicación y alucinaciones similares a las del LSD. Los investigadores señalan que es la base para la elaboración del ‘Tusi’.

Aumentan las capturas

Aún más preocupante, han vuelto a aumentar las capturas de quienes arriesgan su salud y su libertad por un fajo de 1.500 a 3 mil dólares. Según la Policía en los últimos 25 meses han sido detenidos 259 burriers. En el 2024 fueron aprehendidos 175 ‘correos humanos’, de los cuales 166 eran peruanos. El año pasado descendió a 79 traficantes que pretendieron sacar 482 kilos con 878 gramos de clorhidrato de cocaína, según informes de la Dirandro.

El general Huamán sostiene que fueron 34 mujeres y 45 varones. De ellos, 41 trataron de sacar alcaloide en equipajes, 26 en maletas de mano, 4 estaban ‘ingestados’ y 11 llevaban adheridos al cuerpo.

La mayoría eran peruanos (63) también se detuvo a 6 españoles, dos japoneses. También se arrestó a un alemán, un argentino, un moldavo, un búlgaro y un brasileño.

Las estadísticas dicen que España (47), Francia (9) y Brasil (7) son los principales destinos de las ‘mulas’, que la lista también incluye a Italia (6), Chile (2), Paises Bajos (2), uno Emiratos Árabes al igual que Portugal, Argentina y Japón y que Estados Unidos (2) dejó de ser uno de los rumbos predilectos.

El director de la Dirandro, asegura que 75 de los burriers cayeron en el aeropuerto Jorge Chávez y 4 en el aeropuerto Velasco Astete del Cusco. “Las mafias están captando a más peruanos en provincias sin tener mayor conocimiento de la organización”, advierte. Los jueves, viernes y sábados son los días que se registran la mayor cantidad de vuelos a Europa.

Las autoridades explican que los narcos tienen cada vez más dificultades para sacar grandes cargamentos de droga y volvieron al viejo método del correo humano.

De las redes a las rejas

Aunque el caso recién fue revelado en enero lo cierto es que el 12 de diciembre del 2025 hubo un caso que causó conmoción.

Se trata del caso de las peruanas Alexandra Salvatierra Elías y Jimena Uriarte Castro, dos influencers, peruanas de 23 años, que cambiaron los filtros de Instagram por la prisión. Su destino era Bali (Indonesia) con escalas en Madrid (España) y Doha (Qatar), pero su viaje terminó antes de despegar del Jorge Chávez.

Las jóvenes fueron detenidas con 1.390 kilogramos de clorhidrato de cocaína y con 400 gramos de ketamina, mezclado con Tusi, ocultos en su equipaje. Pretendían llegar a uno de los países con las leyes más severas del mundo contra el narcotráfico: Indonesia, un país donde cada kilo de cocaína podría superar los 180 mil dólares.

Las mafias las reclutan así, con promesas de viajes patrocinados, contratos de modelaje y pagos en efectivo. Usan su perfil de “turistas” para evadir sospechas, convirtiéndolas en piezas desechables de un negocio mortal.

Alexandra Salvatierra ya había realizado cuatro viajes al extranjero. Por ello, surge la hipótesis de que habría transportado droga a otros países. En su certificado de movimiento migratorio figura que la influencer viajó a Países Bajos, Colombia y Panamá entre 2023 y 2025. Además, tiene antecedentes por una estafa de 12 mil dólares.

En cambio, Jimena Uriarte, no registra salidas al extranjero, sin embargo, presenta antecedentes por tenencia ilegal de municiones y microcomercialización de Tusi.

Ambas ahora permanecen bajo prisión preventiva por un plazo de 18 meses, mientras duren las investigaciones. Pero, ¿Quiénes son las personas que financiaron los pasaportes, los boletos de viaje, las reservas de hotel y el traslado hasta el aeropuerto?

Los precios de la droga

Los equipos especiales de la Dirandro operan 24/7 siguiendo a los sospechosos de cerca o a través de las múltiples cámaras de seguridad. Sin embargo, si el estupefaciente cruza nuestras fronteras se convierte en un negocio muy lucrativo.

Perú, después de Colombia, es el segundo mayor productor de clorhidrato de cocaína del mundo. En las zonas del Vraem y Huallaga, un kilo de esta sustancia cuesta alrededor de 1,300 dólares.

Sin embargo, el valor de este se multiplica exponencialmente fuera del país: US$8.000 en Miami, US$19.500 en Canadá, y hasta US$35.000 en países europeos como Holanda, España o Italia.

En Australia, esta tarifa puede alcanzar los US$90.000, y en Asia (Indonesia, por ejemplo), puede llegar hasta los US$180.000 por kilo.

Es una guerra de nunca acabar.

Pueden ser condenados de ocho a 15 años de cárcel.

El delito de tráfico de drogas, en sus distintas modalidades, representa el 15 %, aproximadamente, del total de la carga procesal presentada en el Distrito Judicial del Callao, estimó el juez penal Roberto Sucno Jara.

Sobre los burriers sostiene que estos son resueltos en su mayoría de manera célere mediante la figura de terminación anticipada, en el que el acusado acepta su responsabilidad.

“En la investigación se recopilan vídeos del desplazamiento del imputado, el pesaje de droga, conversaciones telefónicas a través de teléfonos incautados.

Estos ‘correos humanos’, que son sancionados con penas entre los 8 y 15 años de cárcel.