Un accidente de tránsito provocó la volcadura de un tráiler que transportaba bloques de concreto en la avenida Faucett, en el Callao, cerca de la medianoche del martes 10 de febrero. Aunque ya se habilitó un carril, el vehículo sigue bloqueando parte de la vía, lo que generó congestión vehicular en el sentido hacia el aeropuerto internacional Jorge Chávez desde el puente Quilca durante la hora punta.

Accidente de tránsito en avenida Faucett provoca volcadura de tráiler con bloques de concreto. Foto: captura Panamericana.

El conductor se encuentra grave y fue trasladado de emergencia al centro de salud más cercano por personal de los bomberos. Según las primeras investigaciones, el siniestro se habría producido luego de que un vehículo que circulaba a gran velocidad cerrara el paso del tráiler, lo que provocó que el conductor perdiera el control de las pesadas estructuras.

Tráfico restringido en av. Faucett y caos en la vía auxiliar

El tráiler siniestrado ocupa dos carriles de la vía principal, por lo que un patrullero de la comisaría de Playa Rímac restringió el tránsito. Esto ha generado un cuello de botella en la vía auxiliar, afectando el desplazamiento de vehículos y diversas líneas de transporte público.

Según América Noticias, el camión se dirigía a la zona de obras de la Línea 2 del metro y tenía un paradero en Quilca, cerca del terminal aéreo. Estaba a pocos metros de llegar a su destino cuando ocurrió el accidente. Para la circulación de este tipo de vehículos pesados en la ruta, se requiere un permiso especial, el cual aún se podía observar en lo que queda del parabrisas.

