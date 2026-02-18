Encuentran sin vida a un hombre en sembrío de papas en Juliaca: investigan presunto atropello

Cuerpo fue encontrado en unos sembríos de papa en Juliaca. Foto: Cinthia Alvarez, La República

En medio de los surcos de un sembrío de papas, a un costado de la carretera Juliaca–Huancané, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 30 años. El hecho se registró ayer a la altura del kilómetro 10.5, pasando el cerrito de Ayabacas, en la jurisdicción del distrito de San Miguel, provincia de San Román, Puno.

Según información policial, el cadáver yacía boca abajo y descalzo. Además, vestía pantalón y polera de color negro y presentaba fracturas en el cráneo, lesiones que serían compatibles con un fuerte impacto.

A pocos metros del lugar, los agentes encontraron restos de faros y partes de un vehículo, además de una cajetilla de cigarrillos. Estos elementos refuerzan la hipótesis de que el hombre habría sido atropellado y lanzado varios metros fuera de la vía tras el choque. No se descarta la participación de otra unidad vehicular.

Durante las diligencias también se constató que la víctima tenía un tatuaje en el antebrazo izquierdo, detalle que podría facilitar su identificación, puesto que hasta el momento no ha sido identificado.

Asimismo, la posición en la que fue hallado el cuerpo genera dudas entre los investigadores, quienes analizan si pudo haber sido movido tras el impacto y abandonado sin recibir auxilio.

Hasta el lugar llegaron los representantes del Ministerio Público, quienes dispusieron el levantamiento del cadáver y ordenó las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades. Las investigaciones continúan para identificar al conductor involucrado y confirmar las causas exactas de la muerte.