HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Paro de 48 horas en la Carretera Central
Paro de 48 horas en la Carretera Central      Paro de 48 horas en la Carretera Central      Paro de 48 horas en la Carretera Central      
EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo
EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     
EN VIVO

Keiko Fujimori enfrentada con su hija por aborto y adiós Jerí | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Encuentran sin vida a un hombre en sembrío de papas en Juliaca: investigan presunto atropello

La víctima presentaba fracturas en el cráneo y fue hallada junto a restos de faros y piezas de un vehículo, indicios que serán analizados por las autoridades para determinar las circunstancias del hecho.

Cuerpo fue encontrado en unos sembríos de papa en Juliaca. Foto: Cinthia Alvarez, La República
Cuerpo fue encontrado en unos sembríos de papa en Juliaca. Foto: Cinthia Alvarez, La República

En medio de los surcos de un sembrío de papas, a un costado de la carretera Juliaca–Huancané, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 30 años. El hecho se registró ayer a la altura del kilómetro 10.5, pasando el cerrito de Ayabacas, en la jurisdicción del distrito de San Miguel, provincia de San Román, Puno.

Según información policial, el cadáver yacía boca abajo y descalzo. Además, vestía pantalón y polera de color negro y presentaba fracturas en el cráneo, lesiones que serían compatibles con un fuerte impacto.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

A pocos metros del lugar, los agentes encontraron restos de faros y partes de un vehículo, además de una cajetilla de cigarrillos. Estos elementos refuerzan la hipótesis de que el hombre habría sido atropellado y lanzado varios metros fuera de la vía tras el choque. No se descarta la participación de otra unidad vehicular.

PUEDES VER: Así es el cementerio de Juliaca, el más lujoso del sur del Perú: tumbas de 12 pisos valorizadas hasta en S/2 millones

lr.pe

Durante las diligencias también se constató que la víctima tenía un tatuaje en el antebrazo izquierdo, detalle que podría facilitar su identificación, puesto que hasta el momento no ha sido identificado.

Asimismo, la posición en la que fue hallado el cuerpo genera dudas entre los investigadores, quienes analizan si pudo haber sido movido tras el impacto y abandonado sin recibir auxilio.

Hasta el lugar llegaron los representantes del Ministerio Público, quienes dispusieron el levantamiento del cadáver y ordenó las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades. Las investigaciones continúan para identificar al conductor involucrado y confirmar las causas exactas de la muerte.

Notas relacionadas
Milagros Samillán, hermana del médico fallecido en las protestas: "El cine nos escuchó y ha sido nuestra voz"

Milagros Samillán, hermana del médico fallecido en las protestas: "El cine nos escuchó y ha sido nuestra voz"

LEER MÁS
Películas liberadas de Javier Corcuera: “Sigo siendo”, “El viaje de Javier Heraud” y “No somos nada”

Películas liberadas de Javier Corcuera: “Sigo siendo”, “El viaje de Javier Heraud” y “No somos nada”

LEER MÁS
Así es el cementerio de Juliaca, el más lujoso del sur del Perú: tumbas de 12 pisos valorizadas hasta en S/2 millones

Así es el cementerio de Juliaca, el más lujoso del sur del Perú: tumbas de 12 pisos valorizadas hasta en S/2 millones

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
Persona impacta contra unidad del Metropolitano cerca de estación Caquetá, según la ATU

Persona impacta contra unidad del Metropolitano cerca de estación Caquetá, según la ATU

LEER MÁS
Mujer pierde la vida tras intentar escapar de operativo policial en un búnker de banda criminal en San Martín de Porres

Mujer pierde la vida tras intentar escapar de operativo policial en un búnker de banda criminal en San Martín de Porres

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Encuentran sin vida a un hombre en sembrío de papas en Juliaca: investigan presunto atropello

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 18 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Cierra histórica fábrica de neumáticos en Argentina y se desatan fuertes protestas: 920 empleados fueron despedidos

Sociedad

Paro de 48 horas en la Carretera Central EN VIVO: gremios anunciaron bloqueo desde Junín a Lima este 18 y 19 de febrero

Persona impacta contra unidad del Metropolitano cerca de estación Caquetá, según la ATU

Atención médica desde tu celular: ¿cómo acceder a una consulta en el Hospital Digital del Minsa?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Mario Vizcarra desde Chiclayo: "María del Carmen Alva está ligada a la mafia del Congreso y es racista"

Lescano arremete contra el Congreso y exige investigaciones contra Jerí

EN VIVO, HOY se elige al nuevo presidente del Perú: Congreso vota por Maricarmen Alva, José Balcazar, Héctor Acuña y Edgar Reymundo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025