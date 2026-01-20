HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Hallan a varón sin vida en plena vía pública en Juliaca: autoridades investigan el hecho

Vecinos de la urbanización Zarumilla reportaron el hallazgo; las causas de la muerte aún se desconocen.

Vecinos de la urbanización Zarumilla reportaron el hecho. Foto: Composición LR / PNP
Vecinos de la urbanización Zarumilla reportaron el hecho. Foto: Composición LR / PNP

Vecinos de la urbanización Zarumilla, en Juliaca, alertaron a los agentes de serenazgo tras encontrar el cuerpo sin vida de un varón en plena vía pública. El hallazgo se produjo en la intersección del jirón José Antonio Zela con el jirón Patricio Quispe, donde el hombre yacía sobre la vereda en posición de cúbito dorsal, bajo la intensa lluvia que caía en la ciudad. 

El hecho fue reportado la noche del lunes 19 de enero, alrededor de las 23:00 horas de inmediato a la Comisaría Sectorial de Juliaca. Personal policial de la Unidad 105 de la PNP, a bordo del patrullero de placa EPH-050 acudió al lugar para constatar el deceso y asegurar la zona pese a las condiciones climáticas adversas. 

JOSÉ JERÍ Y EL CUENTO CHINO QUE EL PREMIER NI SE CREE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Tras confirmar la muerte, los agentes informaron al fiscal de turno para iniciar las diligencias correspondientes conforme a ley.

El varón aún no ha sido identificado. Al momento de ser hallado vestía una casaca azul, pantalón azul y zapatillas negras, prendas que se encontraban empapadas por la lluvia, lo que dificultó inicialmente la revisión del cuerpo.

Finalmente, el hecho fue puesto en conocimiento de la fiscal adjunta Virginia Macedo Huacasi, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román, quien llegó al lugar junto a la doctora Helen Jiménez Alarca del Instituto de Medicina Legal. Ambas dispusieron el internamiento del cadáver en la morgue de San Román para la necropsia de ley, la cual permitirá esclarecer las causas exactas de la muerte.

