Sociedad

Así es el cementerio de Juliaca, el más lujoso del sur del Perú: tumbas de 12 pisos valorizadas hasta en S/2 millones

El camposanto además de sus servicios funerarios, ofrece visitas guiadas que explican su historia y la rica arquitectura de este espacio cultural único en la provincia de San Román (Puno).

El 14 de enero de 1950 se levantó el primer mausoleo, perteneciente al empresario italiano Serafino Firpo.
El 14 de enero de 1950 se levantó el primer mausoleo, perteneciente al empresario italiano Serafino Firpo.

Morir es parte de la vida y, en Juliaca, el descanso eterno se expresa de una forma poco común. En esta ciudad existe un camposanto que llama la atención por sus imponentes mausoleos, algunos tan altos como un edificio, en los que el lujo y la arquitectura destacan dentro de un espacio concebido originalmente como morada final.

Latina visitó el Cementerio Central de Juliaca, ubicado en la provincia de San Román (Puno) y que es considerado uno de los más lujosos del territorio peruano. En este recinto destacan mausoleos familiares que alcanzan hasta 12 pisos de altura y cuyo valor puede llegar a 2 millones de soles, una cifra poco común para este tipo de espacios funerarios.

Algunos mausoleos tienen paredes de cristal o pan de oro

A simple vista, el lugar se asemeja más a un pequeño barrio que a un panteón. Varias de sus tumbas parecen viviendas, ya que cuentan con balcones, salas internas y acabados finos. Estas estructuras pertenecen, en su mayoría, a familias con mayor poder económico de la zona.

Quienes recorren sus pasillos quedan impactados por la infraestructura. Existen criptas multifamiliares de dos o más pisos construidos con mármol, paredes de cristal y detalles que resaltan a la distancia. En algunos casos, las paredes lucen pan de oro y estilos inspirados en la arquitectura neoclásica.

Primer mausoleo del Cementerio Central de Juliaca fue construido en 1950

No todas las sepulturas siguen ese patrón. En medio de estas edificaciones imponentes también se observan sepulturas sencillas y nichos modestos, lo que genera un contraste evidente dentro del mismo recinto. El valor de un sepulcro depende del área del terreno y del tipo de construcción. Algunos incluyen patios, jardines privados y figuras ornamentales que superan los dos metros de altura.

Este complejo funerario fue construido en 1925, cuando surgió la necesidad de crear un espacio exclusivo para los entierros del pueblo juliaqueño, ya que anteriormente estos se realizaban en nichos o cuarteles. Cabe destacar que el 14 de enero de 1950 se levantó el primer mausoleo, perteneciente al empresario italiano Serafino Firpo, dueño de la hacienda Valverde, cuya iniciativa marcó el inicio de esta tendencia arquitectónica.

En la actualidad, el camposanto sigue operativo. Además de ofrecer servicios funerarios, también recibe visitas guiadas con fines educativos en las que se explica su historia, su evolución y el significado cultural de sus monumentos.

