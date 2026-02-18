HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Dos policías son trasladados de emergencia al hospital de Ventanilla tras ataque armado en su día libre

Uno de los presuntos responsables del ataque fue capturado por la PNP tras una persecución y se le encontró un arma de fuego en su posesión.

Los agentes policiales sufrieron graves heridas tras ser atacados con más de 10 disparos.
Los agentes policiales sufrieron graves heridas tras ser atacados con más de 10 disparos. | Foto: composición LR/ Callao TV

Dos policías, Elías González Ríos (26) y Alderson Rojas Puentes (29), resultaron gravemente heridos tras un ataque armado de sicarios. La agresión ocurrió el martes 17 de febrero alrededor de la 1:00 p. m. frente a un local del asentamiento humano Villamoto, en Ventanilla.

Ambos agentes se encontraban en su día de descanso y compartían con sus amigos cuando los delincuentes llegaron y dispararon directamente contra los oficiales, hasta con más de 10 balas, por lo que fueron trasladados de emergencia al hospital de Ventanilla.

Autoridades arrestaron a uno de los posibles implicados

De acuerdo con las investigaciones del caso, los atacantes serían presuntos extorsionadores menores de edad que llegaron en una mototaxi hacia la zona para interceptar a sus víctimas. Alderson Rojas, un suboficial de tercera, recibió un disparo en el tórax y continúa en el centro de salud de Ventanilla, mientras que Elías González, policía de civil, sufrió un impacto de bala en el pecho y la espalda, y fue trasladado al hospital de la Policía. El estado de salud de ambos se encuentra en pronóstico reservado.

Las autoridades acordonaron la zona para realizar las investigaciones pertinentes e iniciaron un operativo para identificar a los responsables del atentado. Con ayuda de las cámaras de seguridad y testigos de la zona, equipos de inteligencia y patrullas motorizadas se desplazaron hacia la ruta de escape de los criminales, quienes huyeron en dirección a la avenida Néstor Gambeta.

Tras la persecución, las fuerzas del orden lograron capturar a uno de los implicados en el atentado. En su posesión se encontró un arma de fuego que fue llevada a laboratorios especializados para identificar si fue utilizada durante el crimen. La identidad del detenido se encuentra en reserva, mientras continúan las investigaciones.

