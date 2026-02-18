Dos policías son trasladados de emergencia al hospital de Ventanilla tras ataque armado en su día libre

Dos policías, Elías González Ríos (26) y Alderson Rojas Puentes (29), resultaron gravemente heridos tras un ataque armado de sicarios. La agresión ocurrió el martes 17 de febrero alrededor de la 1:00 p. m. frente a un local del asentamiento humano Villamoto, en Ventanilla.

Ambos agentes se encontraban en su día de descanso y compartían con sus amigos cuando los delincuentes llegaron y dispararon directamente contra los oficiales, hasta con más de 10 balas, por lo que fueron trasladados de emergencia al hospital de Ventanilla.

Autoridades arrestaron a uno de los posibles implicados

De acuerdo con las investigaciones del caso, los atacantes serían presuntos extorsionadores menores de edad que llegaron en una mototaxi hacia la zona para interceptar a sus víctimas. Alderson Rojas, un suboficial de tercera, recibió un disparo en el tórax y continúa en el centro de salud de Ventanilla, mientras que Elías González, policía de civil, sufrió un impacto de bala en el pecho y la espalda, y fue trasladado al hospital de la Policía. El estado de salud de ambos se encuentra en pronóstico reservado.

Las autoridades acordonaron la zona para realizar las investigaciones pertinentes e iniciaron un operativo para identificar a los responsables del atentado. Con ayuda de las cámaras de seguridad y testigos de la zona, equipos de inteligencia y patrullas motorizadas se desplazaron hacia la ruta de escape de los criminales, quienes huyeron en dirección a la avenida Néstor Gambeta.

Tras la persecución, las fuerzas del orden lograron capturar a uno de los implicados en el atentado. En su posesión se encontró un arma de fuego que fue llevada a laboratorios especializados para identificar si fue utilizada durante el crimen. La identidad del detenido se encuentra en reserva, mientras continúan las investigaciones.