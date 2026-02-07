HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora
Sociedad

Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora de combi en Ventanilla

La Policía intenta controlar la situación en Callao, mientras conductores obligan a bajar a pasajeros para que más unidades se sumen a la manifestación, dejando a usuarios varados y obligados a caminar largas distancias.

Paro en Ventanilla genera caos vehicular y escasez de unidades de transporte
Paro en Ventanilla genera caos vehicular y escasez de unidades de transporte | Francisco Erazo/LR

Desde las primeras horas del sábado 7 de febrero, los conductores de diversas líneas de transporte público bloquearon la avenida Néstor Gambetta, a la altura de La Pampilla, en el Callao. Esta acción fue tomada como respuesta al ataque a una cobradora ocurrido la noche anterior en el distrito de Ventanilla. La restricción provocó una intensa congestión vehicular en la zona.

Agentes de la Policía Nacional llegaron lugar con el fin de controlar la situación, mientras decenas de usuarios tuvieron que caminar varias cuadras para encontrar transporte hacia sus centros de trabajo o estudios.

En paralelo, amigos y colegas de la trabajadora afectada se movilizaron con pancartas como "No somos delincuentes, somos transportistas" y "Queremos vivir", interrumpiendo la vía principal. Durante la protesta, los manifestantes también obligaron a los pasajeros de algunas unidades a descender para que se unan a la marcha, lo que contribuyó al cierre de los accesos y salidas de Ventanilla.

Paro en Ventanilla provoca escasez de unidades y alza de pasajes. Foto: Francisco Erazo/LR.

Paro en Ventanilla: escasez de unidades y alza de pasajes

A raíz de la paralización del servicio, se registró una escasez de unidades hacia el Callao, San Miguel y la avenida Dos de Mayo. Algunos testigos indicaron que, debido a la falta de vehículos, algunos conductores aumentaron las tarifas.

En el paradero Teléfono, uno de los principales del distrito, varios usuarios esperaban sin éxito el transporte público. "Tuve que regresar a casa", comentó una usuaria en redes sociales, explicando que perdió su jornada laboral debido a la falta de movilidad. Otros pasajeros indicaron que algunas unidades que aún circulaban obligaron a los usuarios a bajarse para sumarse al paro, lo que llevó a muchas personas a caminar para salir del distrito.

Los manifestantes, que exigían seguridad, mostraron pancartas y obligaron a algunos pasajeros a unirse a la marcha. Foto: Francisco Erazo/LR.

Conductores de transporte público bloquearon la avenida Néstor Gambetta en el Callao. Foto: Francisco Erazo/LR.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que el servicio AeroDirecto Ventanilla aplica un desvío temporal debido al bloqueo en la avenida Néstor Gambetta, a la altura de la refinería La Pampilla. Como parte de esta medida, los buses no llegarán hasta el paradero Teléfono y solo atenderán hasta el paradero Inca Kola, desde donde realizarán el giro de retorno por la avenida Marqués para dirigirse hacia el aeropuerto.

Falso pasajero ataca a cobradora de combi en Ventanilla

La noche del viernes 6 de febrero, la cobradora Maribel Príncipe Campos, de 30 años, resultó gravemente herida tras un ataque a balazos dentro de una combi de la empresa Acorsa, que cubre la ruta Callao–Pachacútec, en Ventanilla. Un sujeto abordó la unidad en el óvalo Cantolao, en la avenida Néstor Gambetta, fingiendo ser pasajero y, a la altura del cementerio de Oquendo, sacó un arma y disparó contra la trabajadora delante de los usuarios.

La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital de Ventanilla con heridas de bala en los pies, mientras la Policía inició las diligencias para identificar al atacante. Las autoridades no descartan que el atentado esté vinculado a un caso de extorsión, ya que la empresa y otras líneas de la zona han denunciado amenazas y ataques similares en los últimos días.

