Sociedad

Asesinan a chef de restaurante de terminal pesquero cuando salía a trabajar en Ventanilla: sospechan extorsión

Violencia no para en el Callao. Dos sujetos en motocicleta interceptaron al cocinero y le dispararon antes de huir. A pesar de ser trasladado al hospital más cercano, los médicos confirmaron su fallecimiento.

La víctima era cocinero de un restaurante marino dentro del terminal del Callao y era amenazado desde el 2025, según su esposa.
La víctima era cocinero de un restaurante marino dentro del terminal del Callao y era amenazado desde el 2025, según su esposa. | Composición LR | Grecia Infante

Un hombre, identificado como Jesús Manuel Huamán Mita (53), fue ultimado con más de tres disparos luego de salir de su hogar para dirigirse a su trabajo. El suceso ocurrió a pocos metros del óvalo Guadalupe, en la zona Pachacútec, en Ventanilla, aproximadamente a las 06:00 a. m. del viernes 13 de febrero.

La víctima se desempeñaba como chef en un restaurante de mariscos dentro del terminal pesquero del Callao. Según su esposa, Huamán había sido objeto de amenazas por extorsión durante el 2025, lo que fue denunciado en la comisaría local.

Asesinato vinculado a extorsión

Testigos del incidente afirmaron que dos individuos a bordo de una motocicleta se aproximaron al lugar donde caminaba la víctima para interceptarlo. Sin previo aviso, le dispararon en varias ocasiones. Tras el tiroteo, los agresores escaparon hacia un destino incierto.

El herido fue llevado de urgencia al hospital de Ventanilla, donde recibió atención médica. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por estabilizarlo, los doctores confirmaron su fallecimiento minutos después debido a la gravedad de las lesiones. La esposa de la víctima sostuvo que, a pesar de las amenazas constantes, Huamán continuó trabajando como cocinero en el restaurante, al que acudía todos los días.

Al lugar del crimen llegaron oficiales de la comisaría de Pachacútec para realizar las investigaciones pertinentes. Además, se notificó al representante del Ministerio Público para que se iniciaran las acciones legales correspondientes.

