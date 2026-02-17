Tanto el miércoles 18 como el viernes 20 continuará el examen de admisión UNI 2026. | Andina | Composición LR

Tanto el miércoles 18 como el viernes 20 continuará el examen de admisión UNI 2026. | Andina | Composición LR

Más de 6.000 mil jóvenes iniciaron el lunes 16 de febrero su participación en el proceso de admisión 2026 de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde compiten por una de las 1.886 vacantes disponibles en 34 carreras profesionales. Los resultados se pueden ver en este link.

Para garantizar la transparencia de la jornada, la casa de estudios implementó un estricto sistema de control que empieza desde el ingreso al campus, en el distrito del Rímac, y continúa dentro de las aulas con supervisión presencial de docentes y monitoreo permanente mediante cámaras de seguridad. Las imágenes son enviadas en tiempo real al centro de comunicaciones, desde donde el personal vigila cualquier eventualidad durante el desarrollo de la prueba.

TE RECOMENDAMOS KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Irregularidades serán enviadas a la Fiscalía de la Nación

Según las autoridades universitarias, en caso de detectarse alguna irregularidad, el material audiovisual será remitido a la Fiscalía de la Nación para las investigaciones correspondientes. En total, cada una de las 70 aulas cuenta con hasta cinco dispositivos de videovigilancia para el seguimiento detallado de los postulantes.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Por otra parte, el rector de la UNI, Arturo Talledo, indicó que Ingeniería Civil continúa siendo la carrera con mayor demanda; sin embargo, resaltó el interés generado por nuevas especialidades como Ingeniería Biomédica, Ingeniería de Inteligencia Artificial y Urbanismo. En cuanto al perfil de los postulantes, el 22% corresponde a mujeres. Además, el proceso reúne a aspirantes de diversas edades: el menor tiene 14 años y el mayor 54.

El examen de admisión, considerado uno de los más exigentes del país por su enfoque en ciencias, se desarrolla en tres fechas. La primera jornada estuvo dedicada a razonamiento matemático, razonamiento verbal y humanidades; el miércoles 18 se evaluarán aritmética, álgebra, geometría y trigonometría; mientras que el viernes 20 será el turno de física y química.

¿Qué carreras enseña la UNI?

La UNI ofrece una gran cantidad de carreras para jóvenes que quieran estudiar ingeniería.

Ingeniería Civil

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería de Telecomunicaciones

Ingeniería de Minas

Ingeniería Geológica

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería Química

Ingeniería Textil

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Sanitaria

Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.