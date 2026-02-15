HOYSuscripcion LR Focus

Un árbol aplasta a mujer durante una celebración de yunza en Puno: víctima terminó con pierna fracturada

Vecinos ayudaron a la víctima y la trasladaron a un centro médico, donde permanece bajo atención y su estado es estable. El accidente ocurrió durante San Valentín.

Un árbol cayó sobre una mujer durante una yunza en Puno y le fracturó una pierna.
Un árbol cayó sobre una mujer durante una yunza en Puno y le fracturó una pierna.

Una mujer resultó con una fractura en la pierna luego de que un árbol de yunza cayera durante las celebraciones de carnavales en el distrito de San Miguel, en la ciudad de Juliaca, región Puno.

El accidente ocurrió la tarde del sábado 14 de febrero, en medio de una actividad festiva que coincidía con las celebraciones por el Día de San Valentín. Según testigos, el árbol —adornado con regalos y serpentinas como parte de la tradicional yunza— comenzó a inclinarse repentinamente mientras decenas de personas bailaban a su alrededor.

Mujer fue impactada por árbol de Yunza

Al advertir el riesgo, varios asistentes se alejaron rápidamente del lugar. Sin embargo, la mujer no logró ponerse a salvo y fue impactada por el árbol al momento de su caída, sufriendo la fractura de una de sus piernas. Vecinos que participaban en la actividad acudieron de inmediato para auxiliarla y coordinar su traslado a un establecimiento de salud cercano. La afectada permanece bajo atención médica especializada y su estado es estable.

La yunza es una de las actividades centrales de los carnavales en el sur del país. La tradición consiste en plantar un árbol adornado con obsequios, que los participantes intentan derribar a hachazos mientras bailan alrededor. No obstante, especialistas y autoridades suelen recomendar la adopción de medidas de seguridad para evitar accidentes durante este tipo de celebraciones masivas.

