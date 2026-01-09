HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Declaran en emergencia a 11 provincias y 36 distritos de Cusco por intensas lluvias

La medida permitirá acelerar acciones de respuesta y coordinación entre los tres niveles de gobierno ante el incremento de eventos climáticos adversos en la región.

Según COER, las lluvias continuarán en los próximos días. Foto: Composición LR
Según COER, las lluvias continuarán en los próximos días. Foto: Composición LR

El Gobierno Central declaró en estado de emergencia a 11 de las 13 provincias del Cusco y a 36 distritos, debido al peligro inmediato generado por las lluvias intensas que se registran en la región. Así lo informó el director del Indeci regional, Rafael Pereira, tras la emisión del Decreto Supremo N.° 003 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Pereira precisó que la declaratoria se sustenta en evaluaciones técnicas realizadas por entidades especializadas como CENEPRED y el Senamhi, que determinaron una alta incidencia de precipitaciones pluviales y la superación de la capacidad de respuesta de los niveles locales y regionales.

“Por eso se activa el estado de emergencia, para una asistencia directa de primer orden”, señaló.

El funcionario explicó que esta medida permitirá implementar acciones inmediatas y excepcionales para atender a la población afectada, así como orientar técnicamente a las autoridades locales.

En ese marco, destacó la importancia de no perder tiempo en la articulación entre los gobiernos distritales, provinciales, regionales y el Ejecutivo.

Lluvias continuarán en la región

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), su responsable Miguel Oscco advirtió que las lluvias continuarán por encima de lo normal durante los próximos meses. Recordó que enero, febrero y marzo suelen registrar precipitaciones intensas en Cusco, lo que incrementa la vulnerabilidad de diversas zonas, especialmente aquellas ubicadas en quebradas y riberas de ríos.

Oscco indicó que ya se reportan afectaciones en varias provincias, como nevadas en zonas altoandinas de Carhuayo y Espinar, granizadas intensas en Canas y Canchis, así como daños a cultivos en sectores altos de la ciudad del Cusco.

Además, se han registrado interrupciones y daños en vías de comunicación en distritos como Echarate (La Convención) sus centros poblados.

El jefe del COER remarcó que, si bien la declaratoria de emergencia no incluye un presupuesto adicional, sí habilita medidas de excepción que facilitan la intervención rápida de los sectores involucrados, como Transportes, Vivienda, Salud, Educación y Agricultura, con apoyo de maquinaria y acciones de respuesta.

Finalmente, las autoridades exhortaron tanto a los gobiernos locales como a la población a tomar medidas preventivas, especialmente en zonas de riesgo.

Provincias y distritos de Cusco en estado de emergencia

  • Cusco: Santiago, San Sebastián, San Jerónimo y Cusco (capital).
  • Urubamba: Machu Picchu.
  • Quispicanchi: Urcos, Ocongate, Marcapata, Ccatcca y Andahuaylillas.
  • Paucartambo: Paucartambo, Challabamba y Caicay.
  • Paruro: Huanoquite y Ccapi.
  • La Convención: Vilcabamba, Santa Teresa, Santa Ana, Quellouno, Ocobamba, Maranura, Kimbiri, Huayopata y Echarate.
  • Chumbivilcas: Santo Tomás y Livitaca.
  • Canchis: Sicuani, San Pablo y Maranganí.
  • Canas: Tupac Amaru.
  • Calca: Yanatile, Lares y Calca.
  • Anta: Limatambo, Huarocondo y Anta.
