José Jerí a un día de saber si continuará en el cargo | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Sedapal anuncia corte de agua el martes 17 de febrero en 10 distritos de Lima: estas son las zonas y los horarios

La interrupción del servicio se debe principalmente a la necesidad de garantizar el óptimo funcionamiento del sistema de agua potable para la ciudadanía de las zonas que serán afectadas.

Corte de agua este 17 de febrero en 9 distritos de Lima.
Corte de agua este 17 de febrero en 9 distritos de Lima. | Foto: composición LR/UCV/Sedapal

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó a la ciudadanía limeña sobre la programación de un corte de agua este martes 17 de febrero en varios sectores de la capital peruana. La medida, difundida a través de los canales oficiales y redes sociales de la entidad, señaló que la razón se debe principalmente a trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y ejecución de empalmes en la red de distribución, con el objetivo de optimizar el sistema.

¿Cuáles son los distritos que se verán afectados?

De acuerdo con la información de la empresa estatal, la suspensión del suministro se se realizará en diferentes zonas con distintos horarios como La Molina, Santa Anita, Ate, San Luis, San Borja, Surco, Chorrillos, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y San Martín de Porres.

Por ese motivo, Sedapal recomendó a la población tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante las horas que dure la suspensión del servicio. En ese sentido, una de las principales medidas es almacenar con anticipación la mayor cantidad de agua posible para cubrir las necesidades básicas del hogar.

¿Desde a qué hora no habrá agua este 17 febrero?

Este martes 17 de febrero, el corte se realizará, por lo general, desde las 10.30 a. m. hasta las 4.30 p. m., dependiendo del distrito afectado.

La Molina

Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.

  • Avenida de La Cultura
  • Carretera Central
  • Avenida Huancaray
  • Urbanización Los Chancas de Andahuaylas

Ate

Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.

  • Mayorazgo
  • La Merced
  • Avenida Nicolás Ayllón
  • Avenida Evitamiento Avenida Circunvalación
  • Avenida Separadora Industrial
  • Avenida Las Torres.

San Luis y San Borja

Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.

  • Avenida Nicolás Arriola
  • Avenida Circunvalación
  • Avenida Javier Prado
  • Avenida San Luis

Surco

Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.

  • Avenida Javier Prado Este
  • Avenida Golf de Los Incas
  • Cerro Camacho
  • Cerro Centinela
  • Lomas de Pamplona Surco
  • Jirón Tambo Real
  • Avenida Primavera
  • Avenida Panamericana Sur

Chorrillos

Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.

  • Sector 91
  • Sector 92
  • Sector 97

San Juan de Lurigancho

Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.

  • Avenida 9 de Octubre
  • Avenida Próceres de la Independencia
  • Avenida Tusilagos Este
  • Avenida Flores de Primavera
  • Avenida Los Jardines Oeste
  • Avenida Los Postes Este
  • Avenida Basadre Este
  • Zárate
  • Caja de Agua
  • Chacarilla Otero
  • Cooperativa Las Flores
  • San Silvestre y Violetas I, II y III
  • San Carlos
  • Asociación San Hilarión I y II
  • Cooperativa La Huayrona I
  • San Gabriel

Villa María del Triunfo

Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.

  • Avenida José Carlos Mariátegui
  • Asentamiento humano Fernando Belaúnde Terry-San Gabriel Alto Lomas
  • Habilitaciones del sector 308
  • Sub-sector 308-05/RRP-5 Candelaria I
  • Cuadrante entre Calle S/N, pasaje Cusco
  • Prolongación José C. Mariátegui
  • Avenida Cerro Verde

San Martín de Porres

Hora: De 12:00 pm. a 8:00 pm.

  • Sector 212
  • Asentamiento humano jazmines del Naranjal
  • Asociación de propietarios de viviendas Residencial Monte Azul
  • Asociación Residencial Los Lirios
  • Urbanización Los Jardines del Naranjal primera etapa
  • Los Naranjitos segunda etapa
  • Los Portales del Naranjal
  • Urbanización Virgen del Rosario
