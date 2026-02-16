Corte de agua este 17 de febrero en 9 distritos de Lima. | Foto: composición LR/UCV/Sedapal

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó a la ciudadanía limeña sobre la programación de un corte de agua este martes 17 de febrero en varios sectores de la capital peruana. La medida, difundida a través de los canales oficiales y redes sociales de la entidad, señaló que la razón se debe principalmente a trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y ejecución de empalmes en la red de distribución, con el objetivo de optimizar el sistema.

¿Cuáles son los distritos que se verán afectados?

De acuerdo con la información de la empresa estatal, la suspensión del suministro se se realizará en diferentes zonas con distintos horarios como La Molina, Santa Anita, Ate, San Luis, San Borja, Surco, Chorrillos, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y San Martín de Porres.

Por ese motivo, Sedapal recomendó a la población tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante las horas que dure la suspensión del servicio. En ese sentido, una de las principales medidas es almacenar con anticipación la mayor cantidad de agua posible para cubrir las necesidades básicas del hogar.

¿Desde a qué hora no habrá agua este 17 febrero?

Este martes 17 de febrero, el corte se realizará, por lo general, desde las 10.30 a. m. hasta las 4.30 p. m., dependiendo del distrito afectado.

La Molina

Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.

Avenida de La Cultura

Carretera Central

Avenida Huancaray

Urbanización Los Chancas de Andahuaylas

Ate

Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.

Mayorazgo

La Merced

Avenida Nicolás Ayllón

Avenida Evitamiento Avenida Circunvalación

Avenida Separadora Industrial

Avenida Las Torres.

San Luis y San Borja

Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.

Avenida Nicolás Arriola

Avenida Circunvalación

Avenida Javier Prado

Avenida San Luis

Surco

Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.

Avenida Javier Prado Este

Avenida Golf de Los Incas

Cerro Camacho

Cerro Centinela

Lomas de Pamplona Surco

Jirón Tambo Real

Avenida Primavera

Avenida Panamericana Sur

Chorrillos

Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.

Sector 91

Sector 92

Sector 97

San Juan de Lurigancho

Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.

Avenida 9 de Octubre

Avenida Próceres de la Independencia

Avenida Tusilagos Este

Avenida Flores de Primavera

Avenida Los Jardines Oeste

Avenida Los Postes Este

Avenida Basadre Este

Zárate

Caja de Agua

Chacarilla Otero

Cooperativa Las Flores

San Silvestre y Violetas I, II y III

San Carlos

Asociación San Hilarión I y II

Cooperativa La Huayrona I

San Gabriel

Villa María del Triunfo

Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.

Avenida José Carlos Mariátegui

Asentamiento humano Fernando Belaúnde Terry-San Gabriel Alto Lomas

Habilitaciones del sector 308

Sub-sector 308-05/RRP-5 Candelaria I

Cuadrante entre Calle S/N, pasaje Cusco

Prolongación José C. Mariátegui

Avenida Cerro Verde

San Martín de Porres

Hora: De 12:00 pm. a 8:00 pm.