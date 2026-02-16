Sedapal anuncia corte de agua el martes 17 de febrero en 10 distritos de Lima: estas son las zonas y los horarios
La interrupción del servicio se debe principalmente a la necesidad de garantizar el óptimo funcionamiento del sistema de agua potable para la ciudadanía de las zonas que serán afectadas.
- No habrá paro de transportistas este martes 17 de febrero: esto anunciaron los gremios en reunión
- Municipalidad de Miraflores clausura Plaza Vea, Bembos y al menos 13 locales más del grupo Intercorp
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó a la ciudadanía limeña sobre la programación de un corte de agua este martes 17 de febrero en varios sectores de la capital peruana. La medida, difundida a través de los canales oficiales y redes sociales de la entidad, señaló que la razón se debe principalmente a trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y ejecución de empalmes en la red de distribución, con el objetivo de optimizar el sistema.
¿Cuáles son los distritos que se verán afectados?
De acuerdo con la información de la empresa estatal, la suspensión del suministro se se realizará en diferentes zonas con distintos horarios como La Molina, Santa Anita, Ate, San Luis, San Borja, Surco, Chorrillos, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y San Martín de Porres.
TE RECOMENDAMOS
KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: No es el distrito más grande ni poblado de Lima, pero sí el que más agua consume: ciudadanos gastan hasta 227 litros al día
Por ese motivo, Sedapal recomendó a la población tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante las horas que dure la suspensión del servicio. En ese sentido, una de las principales medidas es almacenar con anticipación la mayor cantidad de agua posible para cubrir las necesidades básicas del hogar.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
¿Desde a qué hora no habrá agua este 17 febrero?
Este martes 17 de febrero, el corte se realizará, por lo general, desde las 10.30 a. m. hasta las 4.30 p. m., dependiendo del distrito afectado.
La Molina
Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.
- Avenida de La Cultura
- Carretera Central
- Avenida Huancaray
- Urbanización Los Chancas de Andahuaylas
Ate
Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.
- Mayorazgo
- La Merced
- Avenida Nicolás Ayllón
- Avenida Evitamiento Avenida Circunvalación
- Avenida Separadora Industrial
- Avenida Las Torres.
San Luis y San Borja
Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.
- Avenida Nicolás Arriola
- Avenida Circunvalación
- Avenida Javier Prado
- Avenida San Luis
Surco
Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.
- Avenida Javier Prado Este
- Avenida Golf de Los Incas
- Cerro Camacho
- Cerro Centinela
- Lomas de Pamplona Surco
- Jirón Tambo Real
- Avenida Primavera
- Avenida Panamericana Sur
Chorrillos
Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.
- Sector 91
- Sector 92
- Sector 97
San Juan de Lurigancho
Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.
- Avenida 9 de Octubre
- Avenida Próceres de la Independencia
- Avenida Tusilagos Este
- Avenida Flores de Primavera
- Avenida Los Jardines Oeste
- Avenida Los Postes Este
- Avenida Basadre Este
- Zárate
- Caja de Agua
- Chacarilla Otero
- Cooperativa Las Flores
- San Silvestre y Violetas I, II y III
- San Carlos
- Asociación San Hilarión I y II
- Cooperativa La Huayrona I
- San Gabriel
Villa María del Triunfo
Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.
- Avenida José Carlos Mariátegui
- Asentamiento humano Fernando Belaúnde Terry-San Gabriel Alto Lomas
- Habilitaciones del sector 308
- Sub-sector 308-05/RRP-5 Candelaria I
- Cuadrante entre Calle S/N, pasaje Cusco
- Prolongación José C. Mariátegui
- Avenida Cerro Verde
San Martín de Porres
Hora: De 12:00 pm. a 8:00 pm.
- Sector 212
- Asentamiento humano jazmines del Naranjal
- Asociación de propietarios de viviendas Residencial Monte Azul
- Asociación Residencial Los Lirios
- Urbanización Los Jardines del Naranjal primera etapa
- Los Naranjitos segunda etapa
- Los Portales del Naranjal
- Urbanización Virgen del Rosario