Informe advierte que el acceso continuo al agua potable aún no es una realidad para la mayoría de limeños | Yazmín Araujo | La República

Un informe presentado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) advierte que el acceso continuo al agua potable aún no es una realidad para la mayoría de Lima Metropolitana y el Callao. De los 46 distritos evaluados, solo 19 cuentan con servicio las 24 horas del día, mientras que 11 no alcanzan siquiera las 18 horas diarias de abastecimiento.

Al respecto, Roy Cóndor, especialista del Centro de Análisis y Monitoreo de la Información del Agua Potable (CAMI YAKU) de la Sunass, precisó que el consumo promedio en Lima y Callao se sitúa en 134 litros por persona al día, aunque aclaró que esta cifra “no es homogénea en todos los distritos”, pues existen zonas con números muy altos y otras con niveles considerablemente bajos.

Informe de REDES y Sunass revela brechas en el acceso al agua. Foto: Silvana Quiñonez

La continuidad promedio del servicio es de 21.6 horas al día, una cifra que esconde marcadas desigualdades territoriales y que condiciona el uso efectivo del recurso, especialmente en zonas de alta densidad poblacional. Según Cóndor, este factor resulta determinante, sobre todo en distritos alejados del centro de la ciudad, donde hay sectores que reciben menos de 18 horas de agua, e incluso casos extremos con apenas 12 o hasta 6 horas diarias, lo que limita directamente la cantidad que las familias pueden consumir.

Distritos con más interrupciones y menor continuidad

Los distritos que registran menos horas de servicio y mayores interrupciones se concentran principalmente en la zona sur y este de la capital. Entre ellos figuran Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Ate y San Juan de Lurigancho, donde durante el 2025 se reportaron más de 100 cortes, algunos con una duración de hasta 18 horas.

En total, se contabilizaron 5.971 interrupciones en Lima y Callao durante el último año, con un tiempo promedio de reparación de ocho horas, lo que obliga a miles de familias a restringir su consumo a lo estrictamente indispensable.

Para Giacomo Puccio, economista de REDES y coautor del informe, estos distritos coinciden además con aquellos de menores ingresos y ubicados en zonas periféricas, lo que agrava la situación, ya que enfrentan cortes frecuentes sin contar con alternativas para asegurar un suministro constante.

Distritos con menos horas de servicio y mayores interrupciones se encuentran al sur de la ciudad. Foto: Silvana Quiñonez

Menos horas de agua, menor consumo

El informe revela que el uso de agua es significativamente menor en los distritos con servicio intermitente. Mientras el promedio general en Lima y Callao es de 134 litros por persona al día, en distritos como Mi Perú (102 litros), Ventanilla (103), Puente Piedra (103) y Carabayllo (104) se registran los niveles más bajos.

Sin embargo, Giacomo Puccio remarcó que estos niveles cercanos a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) no responden a una mayor eficiencia ni a una decisión voluntaria de ahorro.

“No es que quieran emplear menos, sino que, ante la incertidumbre sobre si mañana tendrán agua, las familias se ven obligadas a adaptarse, almacenar agua o recurrir a otras fuentes”, explicó a La República.

Según Roy Cóndor, incluso dentro de distritos con consumos promedio cercanos a los 100 litros, existen hogares que llegan a utilizar apenas 80 litros por persona al día, una cifra por debajo de lo recomendado y que se concentra, precisamente, en zonas con menor continuidad del servicio o con más interrupciones.

Distritos con más agua también consumen más

En contraste, los distritos que cuentan con suministro continuo durante todo el día presentan los niveles más altos de consumo. San Isidro lidera el ranking con 227 litros por persona al día, seguido por La Molina (208), Miraflores (199), San Borja (181) y Santiago de Surco (179).

Estas cifras superan ampliamente los 100 litros diarios recomendados por la OMS y reflejan una mayor disponibilidad del servicio, así como la posibilidad de destinar agua a actividades no esenciales. No obstante, Roy Cóndor señaló que, aunque estos distritos presentan altos niveles de uso, también han mostrado una reducción progresiva en los últimos años, lo que evidencia una tendencia general a la baja en Lima Metropolitana.

El informe identifica una combinación de factores individuales y estructurales que explican las diferencias de consumo. Entre ellos destacan las características socioeconómicas de los hogares, el tamaño de las familias, sus hábitos y la disponibilidad de equipamiento doméstico como lavadoras, cuya tenencia es mayor en distritos de alto poder adquisitivo. A ello se suma el riego de jardines privados, que puede representar hasta el 22% de lo usado diario, mientras que en distritos de menores recursos esta proporción no supera el 5%.

Una brecha que exige inversión y planificación

Especialistas coinciden en que cerrar la brecha de acceso al agua potable no depende solo de campañas de ahorro, sino de inversiones sostenidas en infraestructura, mantenimiento y rehabilitación de redes. Puccio advirtió que muchas de las interrupciones se originan en problemas de infraestructura y en una gestión fragmentada del servicio, donde intervienen diversas entidades sin una planificación articulada.

Esta falta de coordinación, sostuvo, retrasa la atención de emergencias y afecta principalmente a las familias de menores ingresos, que además enfrentan mayores riesgos sanitarios por no contar con una fuente segura y continua de agua.

Mejorar la continuidad del servicio permitiría garantizar las necesidades básicas de la población y reducir las desigualdades que hoy marcan el mapa del agua en Lima y el Callao. En ese sentido, Cóndor recordó que Lima es una de las ciudades más grandes asentadas en un desierto y que el desafío es construir una ciudad resiliente frente al cambio climático, lo que empieza por conocer cuánta agua se consume y asegurar una provisión sostenible y equitativa para todos.

