MTC establece nuevo modelo de placas para motos en todo el Perú: conoce cómo serán y cuándo entran en vigencia

La iniciativa, formalizada mediante la Resolución N.º 006-2026-MTC/18, ofrece un formato temporal sin costos adicionales para los usuarios.

La nueva placa contará con un holograma y un código de seguridad.
La nueva placa contará con un holograma y un código de seguridad. | Foto: composición LR/Silvana Quiñonez/MTC

En medio del aumento de extorsiones y atentados, especialmente contra los transportistas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó un nuevo modelo temporal para mejorar la identificación y control en vehículos de menos de cuatro ruedas, como motocicletas, mototaxis, trimotos y ciclomotores.

La medida, formalizada mediante la Resolución Directoral N.º 006-2026-MTC/18 y publicada en el Diario Oficial El Peruano, aprueba las especificaciones técnicas excepcionales para la Placa Única Nacional de Rodaje de la categoría L.

MTC cambió de manera excepcional la forma de identificar las motocicletas. Foto: MTC.

MTC cambió de manera excepcional la forma de identificar las motocicletas. Foto: MTC.

¿Cómo será la nueva placa para motocicletas en Perú?

Según el MTC, las matrículas tendrán seis caracteres escritos sobre un fondo blanco y un tamaño de 17 centímetros de largo por 20 de alto. Además, contarán con un holograma y un código de seguridad grabado con láser, entre otras características.

“La aprobación de estas especificaciones técnicas excepcionales responde justamente a la lucha contra la inseguridad. Estamos garantizando que cada vehículo pueda ser identificado de manera rápida, confiable y segura por las autoridades”, afirmó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

Cambios en la vigencia

La norma, que entra en vigencia este 12 de febrero, detalla en sus especificaciones técnicas que las nuevas placas tendrán una validez de cuatro meses o hasta que se restablezca el abastecimiento regular de las mismas, lo que ocurra primero. Asimismo, la entidad informó que la emisión no generará costos adicionales para los usuarios.

Cabe destacar que continúa vigente la prohibición de llevar dos pasajeros en moto, con multas que llegan hasta los S/1.320. El Gobierno tomó esta iniciativa el 20 de enero tras el último paro de transportistas.

